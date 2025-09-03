WhatsApp

Agricultura

Epagri promove o protagonismo da mulher rural na Serra Catarinense

Cristiane Aparecida Lopes Couto, extensionista social da Epagri em São Joaquim (ao centro), está na coordenação da turma (Fotos: Pablo Gomes / Epag...

03/09/2025 15h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Cristiane Aparecida Lopes Couto, extensionista social da Epagri em São Joaquim (ao centro), está na coordenação da turma (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)

A Epagri amplia a atuação junto aos catarinenses, além da pesquisa agropecuária, da extensão rural e do ensino agrotécnico. Mais do que uma produção pujante e uma natureza saudável, a instituição busca uma sociedade desenvolvida. E é investindo lá na ponta da linha, dentro das casas das famílias, que este trabalho começa.

Um destes programas é o  Mulheres em Ação: Flor-E-Ser , que desde 2019 já capacitou mais de 600 mulheres com habilidades essenciais, como produção, gestão e liderança. Os cursos ocorrem em todo o Estado, e mais uma turma está prestes a se formar.

Nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim (Cetrejo), 27 cidadãs concluirão mais uma edição do projeto na Serra Catarinense. Elas passaram os últimos cinco meses se encontrando em uma programação que contemplou atividades teóricas, práticas e de confraternização.

As reuniões tinham, obviamente, conteúdos técnicos. Afinal, todas são de famílias produtoras rurais. Mas, além disso, a Epagri deu destaque a ações para enaltecer a cidadania, o empoderamento e o protagonismo, como seguridade social, autocuidado e saúde da mulher. Viagens também foram realizadas para visitação a agroindústrias, empreendimentos com produção de pães, doces e cafés e projetos ligados ao turismo.

Último encontro antes da formatura é marcado por aprendizado e emoção

Nesta terça-feira, dia 2, as 27 mulheres tiveram o último encontro antes da formatura. Vindas de 12 diferentes municípios da Serra Catarinense, elas se reuniram na Estação Experimental da Epagri em São Joaquim, onde fizeram uma visita guiada pelas pesquisas na área da fruticultura.

“Para mim, a Epagri está sendo muito parceira, pois recebo assistência lá no meu município e estou conseguindo colocar meu projeto em prática. Além disso, meu filho é aluno do Colégio Agrícola (Cedup Caetano Costa), que agora é administrado também pela Epagri, e ele está chegando em casa sempre com boas ideias. A Epagri está caminhando junto conosco, e isso é uma parceria de verdade”, comemora Elaine Aparecida de Lima, produtora de frutas em São José do Cerrito. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“A gente vai conhecendo e entendo as dificuldades pelas quais elas passam. Então, nestes cinco meses de curso, acabamos entrando um pouco na vida pessoal delas. Isso me emociona bastante. Todas estão aqui porque estamos no caminho certo, procurando fazer a nossa parte para que elas possam se desenvolver também como pessoas e manter a família unida lá na propriedade rural”, conclui a pedagoga Cristiane Aparecida Lopes Couto, extensionista social da Gerência Regional da Epagri em São Joaquim e que está na coordenação da sua primeira turma, a quarta formada em São Joaquim.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Alunos do Cedup de Campo Erê conquistam primeiro lugar em etapa regional da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia de SC
Felicetti disse que a iniciativa pretende articular ações em sintonia com o decreto que instituiu a política de conservação -Foto: Fernando Dias/Ascom Expointer Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Foto: Reprodução/Secom SC Jacinto Machado sedia 2º Encontro Regional de Bananicultores do Sul Catarinense
