WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Folha Popular
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Gestores e entidades defendem integração entre esporte e educação nos municípios

A Comissão de Esporte (CEsp) retomou nesta quarta-feira (3) o ciclo de debates sobre a formação esportiva no Brasil. O segundo painel do seminário ...

03/09/2025 15h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Comissão de Esporte retomou ciclo de debates sobre a formação esportiva no Brasil - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Comissão de Esporte retomou ciclo de debates sobre a formação esportiva no Brasil - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) retomou nesta quarta-feira (3) o ciclo de debates sobre a formação esportiva no Brasil. O segundo painel do seminário foi dedicado à iniciação esportiva e à inclusão social nos territórios, com a reunião de gestores estaduais e municipais, representantes de entidades esportivas e pesquisadores.

Para a senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da CE e autora do requerimento para realização do seminário ( REQ 20/2025 - CEsp ), a prioridade deve ser enxergar o esporte de base como política de Estado, e não apenas como espaço de rendimento.

— O Brasil tem tradição em formar campeões, mas antes de qualquer medalha ou troféu precisamos compreender que o esporte é, sobretudo, uma política de Estado capaz de transformar a realidade. O esporte de base não é apenas celeiro de atletas, é uma ferramenta de inclusão social e de combate às desigualdades — afirmou Leila Barros.

O debate mostrou que uma das principais dificuldades está na própria organização do sistema esportivo. A secretária de Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas Mendonça Gois, explicou que a sobreposição de papéis entre entes federativos e entidades gera insegurança e dependência de recursos públicos.

— Nenhuma federação estadual sobrevive sem apoio governamental. Quando isso acontece, muitas vezes tiramos recursos de outras áreas que também são essenciais. Precisamos definir papéis claros e encontrar alternativas sustentáveis — afirmou.

Formação

Secretário de Esportes de Campinas (SP), Fernando Vanin disse ser preciso colocar a escola no centro dessa discussão. Ele lembrou que é nos municípios que a iniciação esportiva realmente acontece.

— Dentro das escolas está a base da formação esportiva. Precisamos aproveitar inclusive os recursos constitucionais da educação, para que o esporte faça parte do dia a dia escolar. Isso ajuda não só na formação, mas também na saúde das crianças — declarou.

A reflexão sobre o papel do esporte na formação de valores também teve espaço. Conselheiro do Conselho Federal de Educação Física (Confef), Tharcísio Anchieta da Silva ressaltou que a atividade física vai além da competição.

— O esporte é o maior fenômeno sociocultural da humanidade, mas precisa ser bem orientado. A educação física escolar, obrigatória, deve criar hábitos de vida saudáveis e repertório motor para que talentos possam ser desenvolvidos com segurança — disse.

Impactos

A inclusão das pessoas com deficiência foi lembrada por Roseane Estrela, diretora de Relações Institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). Ela contou que ainda há alunos dispensados das aulas de educação física por conta dessa condição.

— Os jogos paradesportivos escolares são um avanço, mas ainda não alcançam todos. Precisamos garantir que nenhuma criança seja privada da oportunidade de praticar esporte — ponderou.

Do lado acadêmico, Rodrigo Lema Del Rio Martins, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), apontou os limites da escola. Para ele, é importante não confundir a disciplina de educação física com a formação de atletas.

— A escola deve garantir acesso universal ao esporte, especialmente em comunidades que não têm equipamentos. Já a iniciação esportiva voltada ao rendimento deve ocorrer em outros espaços — disse.

No encerramento do painel, o diretor-executivo da Rede Esporte pela Mudança Social (REMS), William Fernando Boudakian de Oliveira, salientou o impacto econômico das políticas esportivas.

— Dinheiro investido no esporte gera retorno para a sociedade. O esporte é direito garantido em lei e deve ser tratado como política estratégica. Nas periferias e nos interiores, o terceiro setor ocupa os vazios deixados pelo poder público, mostrando como o esporte pode transformar realidades — enfatizou.

Leila Barros presidiu o debate:
Leila Barros presidiu o debate: "Esporte é política de Estado capaz de transformar a realidade, como ferramenta de inclusão social e de combate às desigualdades" - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Para Teresa Leitão, julgamento de Bolsonaro fortalece a democracia
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Soraya defende aumento da quarentena para ex-diretores do Banco Central
Deputado Fernando Coelho Filho apresentou ajustes no seu relatório - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissão aprova MP que zera conta de luz para famílias de baixa renda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
28°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

2.72 km/h

Vento

45%

Umidade

Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Seco
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Seco
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Unimed
Tarzan
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Últimas notícias
Há 14 minutos Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão
Há 14 minutos Projeto prevê isenção fiscal para empresas que ajudarem na reconstrução pós-desastre
Há 14 minutos Comissão aprova prioridade para análise de sentença estrangeira sobre violência contra mulher
Há 14 minutos Para Teresa Leitão, julgamento de Bolsonaro fortalece a democracia
Há 14 minutos Soraya defende aumento da quarentena para ex-diretores do Banco Central
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Império
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Tarzan
Meganet
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados