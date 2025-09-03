Revitalização urbana contempla novas etapas no município

A Prefeitura de Tenente Portela iniciou a segunda etapa do projeto de revitalização dos canteiros centrais da cidade. Nesta fase, os trabalhos estão concentrados na Avenida Charrua, na região central.

O projeto contempla também as Avenidas Luís Carlos Prestes e Redenção, prevendo a instalação de novos canteiros, postes modernos e iluminação decorativa. As melhorias têm como objetivo aumentar a segurança e valorizar a estética do espaço urbano.

Durante a execução das obras, a Administração Municipal pede atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulam pelo trecho em intervenção, reforçando a necessidade de colaboração para garantir a segurança no local.