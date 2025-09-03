CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas desenvolve a Oficina Psicopedagógica, que atende cerca de 70 crianças sob orientação da professora Elaine Gularte. A atividade tem como objetivo estimular a coordenação motora, a criatividade e a socialização, por meio de dinâmicas que envolvem o compartilhamento de materiais, o pensamento crítico e a reflexão.

Além de incentivar o aprendizado, a oficina oferece um espaço de convivência saudável, promovendo a participação em atividades coletivas que fortalecem vínculos e contribuem para o desenvolvimento socioeducacional das crianças.

A coordenadora do CRAS, Deise Camargo, destacou que a iniciativa representa uma oportunidade de crescimento integral, unindo conhecimento, interação e formação cidadã. Já a secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, ressaltou a qualidade do trabalho realizado, afirmando que as práticas educativas são intuitivas, bem planejadas e contribuem para o fortalecimento comunitário.