IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida

O Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela realizou a abertura da Semana da Pátria 2025 com uma homenagem ao professor Airton José de Almeida, conhecido carinhosamente como Professor Negão.

A cerimônia destacou a trajetória do educador, que marcou gerações de estudantes com sua dedicação à Educação Física, seu carisma e seu compromisso com a escola e a comunidade.

Professores, alunos e ex-alunos prestaram reconhecimento e gratidão ao trabalho desenvolvido por Almeida, que deixou um legado de inspiração e formação cidadã.

A programação da Semana da Pátria, além de celebrar os valores cívicos e patrióticos, busca também enaltecer a memória daqueles que contribuíram para a educação e para a valorização da comunidade escolar.

Com informações da Rádio Líder