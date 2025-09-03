WhatsApp

Senado Federal

Projeto dá direito a banheiro exclusivo para mulheres do sexo biológico feminino

Banheiros e vestiários femininos poderão ter de reservar área exclusiva para mulher do sexo biológico feminino. É o que prevê projeto de lei de aut...

03/09/2025 15h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O texto foi relatado pelo senador Jorge Seif - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O texto foi relatado pelo senador Jorge Seif - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Banheiros e vestiários femininos poderão ter de reservar área exclusiva para mulher do sexo biológico feminino. É o que prevê projeto de lei de autoria da Comissão de Direitos Humanos (CDH), que passa a tramitar a partir desta quarta-feira (3). A proposta será distribuída às comissões pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O projeto surgiu de uma ideia legislativa apresentada no Portal e-Cidadania. O texto foi analisado na forma da sugestão (SUG) 16/2023 , relatada pelo senador Jorge Seif (PL-SC). Ele também é o autor do PL 1.735/2025 , que trata do mesmo tema, mas que ainda não foi analisado.

O direito abrangerá estabelecimentos públicos e privados. De acordo com Seif, o projeto permite que mulheres nascidas com o sexo biológico feminino e crianças possam "se proteger" de mulheres transexuais.

“Contribui para desestimular práticas de assédio, violência ou invasão de privacidade, além de proteger mulheres que, por razões religiosas, morais, pessoais ou traumáticas, não se sentem confortáveis em compartilhar tais espaços com pessoas do sexo masculino — ainda que estas se identifiquem como mulheres. A distinção sexual para espaços de uso íntimo é uma prática amplamente aceita por jurisprudência nacional e internacional”, justifica Seif no relatório.

O relatório foi apresentado no dia 27 de agosto, mas a senadora Augusta Brito (PT-CE) havia pedido vista para a análise.

