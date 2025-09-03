Esperidião Amin pede proteção à testemunha e questiona atuação do STF

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Esperidião Amin (PP-SC) pediu proteção para o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, após depoimento prestado na Comissão de Segurança Pública (CSP) na terça (2). Segundo o parlamentar, o depoente apresentou documentos e denúncias que podem “provocar um abalo jurídico inédito” no país.

De acordo com o senador, Tagliaferro deixou o país e está na Itália após denunciar supostas irregularidades na coleta de dados e diligências conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Esperidião Amin criticou o pedido de extradição do ex-assessor, apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, e defendeu que o Senado busque mecanismos para garantir a sua segurança.

— Se o que ele está falando for verdade, nós vamos ter uma cambalhota jurídica no Brasil, inclusive em relação a esse julgamento que está acontecendo [no STF], porque são denúncias que colidem com a coleta de dados e informações, com diligências — afirmou.

O senador também questionou os critérios adotados nos processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, algumas prisões teriam sido mantidas com base em posicionamentos políticos dos investigados e não em provas de participação nos atos de vandalismo.

Esperidião Amin concluiu defendendo a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os fatos. Ele citou o Regimento Interno e a Constituição, que, conforme destacou, garantem à minoria parlamentar o direito de instalar a comissão.

— Para descobrir, com compromisso único, descobrir a verdade, para saber se nós não estamos cometendo injustiças lá e se não estamos acobertando fraudes aqui — afirmou.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.