WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Folha Popular
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Unimed
Tarzan
Seco
Império
Mercado do povo
Sala
Niederle
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Educação

TCE suspende processos seletivos para escolas cívico-militares em SP

Decisão não extingue programa, mas paralisa sua implantação no estado

03/09/2025 18h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para contratar monitores do Programa Escola Cívico-Militar.

A decisão desta quarta-feira (3) foi unânime e resultado de uma representação de um coletivo formado por deputados e vereadores que apontam possíveis impropriedades no Edital nº 2/2025, lançado pela secretaria.

Segundo o relator da decisão, Renato Martins Costa, a suspensão foi determinada devido à preocupação de que as contratações previstas poderiam ser permanentes , contrariando o princípio da temporariedade exigido pela Constituição Federal. Além disso, o TCE apontou a necessidade de comprovação da compatibilidade das despesas com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Entre os principais pontos questionados estão a ausência de previsão orçamentária, a contratação temporária sem justificativa de excepcionalidade, a não realização de concurso público e a criação de cargos comissionados”, diz o TCESP em nota.

De acordo com as informações do TCESP, a Secretaria de Educação deverá interromper imediatamente todos os processos seletivos em andamento, além de não publicar novos editais, realizar chamamentos ou iniciar atividades do programa até nova deliberação do tribunal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A decisão não extingue o Programa Escola Cívico-Militar em São Paulo, mas paralisa, temporariamente, sua implantação no estado até que os questionamentos sejam elucidados junto à corte.

Segundo o relator, não cabe ao tribunal julgar a constitucionalidade da lei que instituiu o programa, matéria que está em análise no Supremo Tribunal Federal (STF). A atuação do TCE se restringe ao controle da legalidade administrativa, orçamentária e financeira dos atos do Poder Executivo.

O Tribunal de Contas determinou também que a Secretaria da Educação encaminhe informações detalhadas sobre os editais publicados, a fase em que se encontram e os valores de gastos já previstos ou realizados . Os responsáveis legais terão prazo de dez dias úteis para apresentar justificativas .

Procurado, o governo estadual disse que ainda não foi notificado da decisão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na sexta-feira
Foto: Divulgação Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Fonte: Divulgação| Secretaria Municipal de Educação Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 22 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 22 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 22 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 22 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 22 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Sala
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Fitness
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Império
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados