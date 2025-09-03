WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Meganet
Niederle
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Folha Popular
APPATA
Senado Federal

Senado terá sessões especiais para aviadores, dentistas e gestora de planos de saúde

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (3), o requerimento do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) para uma sessão especial destinada...

03/09/2025 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Sessões especiais foram aprovadas nesta quarta-feira (3) e ainda serão agendadas - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Sessões especiais foram aprovadas nesta quarta-feira (3) e ainda serão agendadas - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (3), o requerimento do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) para uma sessão especial destinada a celebrar o Dia do Aviador e o dia da Força Aérea Brasileira ( RQS 467/2025 ). A data da homenagem ainda será agendada.

No requerimento, o senador destacou que ambas as datas, comemoradas anualmente em 23 de outubro, remetem ao ano de 1906, quando o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo mecânico controlado de uma máquina "mais pesada que o ar" — o 14 Bis — em Paris, França. Pontes ressaltou que o feito marca não apenas o nascimento da aviação, mas o protagonismo do Brasil na história da humanidade.

"Santos Dumont, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, inspirou gerações de aviadores, engenheiros, pesquisadores e militares. Celebrar esta data é valorizar não apenas os feitos heroicos de nossos aviadores, mas também reconhecer o esforço contínuo, e muitas vezes silencioso, de milhares de profissionais civis e militares que constroem, diariamente, uma aviação mais segura, eficiente e comprometida com o progresso nacional", escreveu no documento.

Dentista e Educação Profissional

Os senadores também aprovaram uma sessão especial para celebrar o Dia do Dentista, comemorado anualmente em 25 de outubro o requerimento ( RQS 468/2025 ). A data marca a criação oficial dos primeiros cursos de Odontologia no Brasil, em 1884, nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia.

Outra data que será comemorada pelo Senado em sessão especial será o Dia da Educação Profissional e Tecnológica ( RQS 469/2025 ). Essa modalidade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) , tem por finalidade preparar cidadãos para o exercício de profissões, promovendo sua inserção qualificada no mundo do trabalho e sua atuação plena na vida em sociedade.

Os requerimentos também vieram do senador Astronauta Marcos Pontes.

Geap Saúde

Por fim, os senadores aprovaram o requerimento do senador Carlos Viana (Podemos-MG) para sessão especial em homenagem aos 80 anos da Geap Saúde, gestora de planos de saúde para sevidores públicos ( RQS 651/2025 ). A empresa completa 80 anos de fundação em 2025. Segundo o autor, ela se consolida como uma das mais tradicionais operadoras de planos de saúde do país.

"Criada em 1945, a instituição nasceu com a missão de assegurar atendimento médico de qualidade aos servidores públicos federais e seus dependentes, construindo, ao longo de sua trajetória, uma história marcada pelo compromisso social, pela ética e pela busca constante de excelência na atenção à saúde", afirmou Viana no requerimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Sala
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Sala
Império
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 23 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 23 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 23 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 23 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 23 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
F&J Santos
Império
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Seco
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados