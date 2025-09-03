Wellington Fagundes critica julgamento de Bolsonaro no STF

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) manifestou contrariedade com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele definiu Bolsonaro como "a maior liderança política do Brasil" e criticou o fato de ele estar sendo julgado por uma das turmas do STF.

— Estamos assistindo a esse julgamento de mãos atadas. Repudiamos essa posição parcial e política de quem quer decidir o destino do país sem um único voto — afirmou o senador, referindo-se ao relator dos processos contra o ex-presidente, ministro Alexandre de Moraes.

Wellington anunciou que haverá, neste domingo (7), uma série de manifestações pelo país “defendendo de forma pacífica” a democracia e a liberdade. Ele ainda chamou Moraes de “grande xerife” e defendeu que o Congresso vote uma anistia ampla e irrestrita que “corajosamente pacifica o país”.

— Está faltando Deus no coração de muitos julgadores no país. Peço a Deus que ilumine os julgadores do presidente Bolsonaro — declarou.

Estatuto do Pantanal

O senador ainda celebrou o fato de o projeto do Estatuto do Pantanal (PL 5.482/2020 ) ter sido aprovado nessa terça-feira (2) na Câmara dos Deputados. Wellington é autor do texto, que foi aprovado no Senado em julho de 2024 e agora segue para a sanção da Presidência da República.