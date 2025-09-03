WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Folha Popular
Mercado do povo
Seco
APPATA
Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Senado Federal

Wellington Fagundes critica julgamento de Bolsonaro no STF

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) manifestou contrariedade com o julgamento do ex-presidente Ja...

03/09/2025 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador participou da sessão de forma remota - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador participou da sessão de forma remota - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) manifestou contrariedade com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele definiu Bolsonaro como "a maior liderança política do Brasil" e criticou o fato de ele estar sendo julgado por uma das turmas do STF.

— Estamos assistindo a esse julgamento de mãos atadas. Repudiamos essa posição parcial e política de quem quer decidir o destino do país sem um único voto — afirmou o senador, referindo-se ao relator dos processos contra o ex-presidente, ministro Alexandre de Moraes.

Wellington anunciou que haverá, neste domingo (7), uma série de manifestações pelo país “defendendo de forma pacífica” a democracia e a liberdade. Ele ainda chamou Moraes de “grande xerife” e defendeu que o Congresso vote uma anistia ampla e irrestrita que “corajosamente pacifica o país”.

— Está faltando Deus no coração de muitos julgadores no país. Peço a Deus que ilumine os julgadores do presidente Bolsonaro — declarou.

Estatuto do Pantanal

O senador ainda celebrou o fato de o projeto do Estatuto do Pantanal (PL 5.482/2020 ) ter sido aprovado nessa terça-feira (2) na Câmara dos Deputados. Wellington é autor do texto, que foi aprovado no Senado em julho de 2024 e agora segue para a sanção da Presidência da República.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sala
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Império
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Fitness
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Seco
APPATA
Últimas notícias
Há 23 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 23 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 23 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 23 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 23 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Unimed
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados