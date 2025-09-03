WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Sala
Folha Popular
Raffaelli
Seu Manoel
Meio ambiente

Governo irá repassar R$ 71,3 milhões para Programa Energia Forte no Campo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), lançou, nesta quarta-feira (3/9), a quinta fase do Programa E...

03/09/2025 19h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Recursos ampliam investimentos em redes de distribuição e inclui projetos de subestações -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Recursos ampliam investimentos em redes de distribuição e inclui projetos de subestações -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), lançou, nesta quarta-feira (3/9), a quinta fase do Programa Energia Forte no Campo (EFC). Na ocasião, o governador Eduardo Leite anunciou o repasse de R$ 71,3 milhões, o maior valor já disponibilizado pelo governo gaúcho ao programa.

Executado em parceria com as cooperativas de eletrificação rural do Rio Grande do Sul, o programa busca qualificar as redes de distribuição no meio rural, sobretudo por meio da implantação de redes trifásicas. A iniciativa viabiliza investimentos por meio da contrapartida financeira do Estado, fortalecendo a produção agropecuária, as agroindústrias e melhorando a qualidade de vida no campo.

Fortalecer a base produtiva gaúcha

Durante o lançamento, na casa da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS) na Expointer, o governador Eduardo Leite destacou a importância do programa para transformar a realidade das comunidades rurais e fortalecer a base produtiva gaúcha. “Estamos dando hoje um passo histórico para o desenvolvimento do campo. O repasse de R$71,3 milhões, o maior já feito pelo Estado ao Programa Energia Forte no Campo, é um investimento no futuro das famílias que vivem e produzem no interior. Se hoje temos condições de realizar esse aporte é porque, lá atrás, tivemos coragem de fazer as reformas que colocaram as contas em dia e abriram espaço para novos investimentos. Esse é o resultado de escolhas responsáveis, que agora se transformam em obras concretas e em mais qualidade de vida para os gaúchos”, disse Leite.

O decreto que regulamenta a nova etapa, também amplia a participação do Estado de 20% para 35% em projetos de instalação ou melhoria das redes de distribuição de energia elétrica. O aporte estadual abrange custos com transformadores, postes, fios e demais componentes das redes, além de projetos de subestações transformadoras e conexões associadas, neste último caso, limitado a R$ 5 milhões por cooperativa de eletrificação.

“A inclusão de subestações no escopo do programa faz parte do nosso modelo de governo, que tem uma escuta ativa das necessidades da população e dos empreendedores gaúchos para que as políticas públicas tenham o melhor desenho e a maior efetividade. O Energia Forte no Campo já mostrou resultados expressivos nas quatro fases anteriores e, agora, damos um passo além. Ampliamos o escopo e o volume de investimentos para que cada vez mais famílias e empreendimentos rurais sejam beneficiados”, afirmou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Investimentos previstos na nova fase

Em abril de 2025, a Sema realizou uma consulta junto às cooperativas de eletrificação para identificar projetos de linhas de transmissão e de subestações aptos a integrar a quinta fase do programa. Como resultado, 13 cooperativas apresentaram propostas, que somam um investimento estimado em R$ 369 milhões, dos quais R$ 71,3 milhões serão aportados pelo Estado.

A ampliação do programa se justifica pelos resultados positivos alcançados até agora e pela necessidade de reforçar a resiliência do sistema elétrico diante dos eventos meteorológicos extremos que têm atingido o Rio Grande do Sul, especialmente as enchentes de 2024.

Resultados já alcançados

Desde sua criação, o Energia Forte no Campo já beneficiou 10.717 consumidores, com impacto direto no desenvolvimento econômico e na melhora da qualidade de vida das comunidades rurais. A expansão da rede trifásica tem favorecido a produção, incentivado as agroindústrias e garantido maior conforto às famílias.

“O que celebramos hoje é a certeza de que o campo gaúcho, que alimenta o Brasil e o mundo, terá condições ainda melhores para crescer, inovar e resistir. Energia forte no campo é sinônimo de Estado forte, economia forte e um futuro de esperança para todos”, destacou o governador.

Nas quatro primeiras fases do programa, foram contemplados 345 projetos, totalizando 973 km de linhas trifásicas, em 122 municípios. O investimento do Estado somou R$ 19,9 milhões, que possibilitaram a alavancagem de R$102 milhões em obras realizadas em parceria com as cooperativas.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Municípios têm até sexta-feira para aderir à campanha de recolhimento de pneus inservíveis em SC
Diagnósticos de emissões e as estratégias de descarbonização focaram em quatro cadeias produtivas estratégicas da economia do RS -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema Governo apresenta roteiros inéditos para descarbonização e projeta reduções de emissões de cadeias produtivas
Projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema Repasse de R$ 4,8 milhões para projeto Recuperação de Biomas garante continuidade da iniciativa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Raffaelli
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Últimas notícias
Há 10 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 10 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 10 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 10 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 10 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Império
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Sala
APPATA
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados