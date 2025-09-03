WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Niederle
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Seco
Tarzan
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Folha Popular
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Câmara

Comissão aprova medida provisória que amplia isenção da conta de luz para famílias de baixa renda

Texto ainda será analisado pelos plenários da Câmara e do Senado

03/09/2025 20h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A comissão mista que analisou a Medida Provisória (MP) 1300/25 aprovou nesta quarta-feira (3) a proposta que altera a Tarifa Social de Energia Elétrica. O texto isenta famílias de baixa renda da conta de luz em casos de baixo consumo. A medida ainda será votada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O relator é o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE).

“Essa medida é muito importante porque vai atender milhões de brasileiros”, afirmou o relator.

Isenção
 O texto aprovado prevê:

  • isenção total da conta de luz para famílias de baixa renda que consumirem até 80 kWh por mês;
  • isenção da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para famílias do Cadastro Único com renda entre meio e um salário mínimo, no consumo de até 120 kWh mensais.

Atualmente, a Tarifa Social concede descontos parciais de 10% a 65% para consumo mensal de até 220 kWh.

A MP também traz outras medidas, como:

  • tarifas diferenciadas por horário de consumo;
  • fornecimento de energia pré-paga;
  • diferentes tipos de tarifa conforme local e complexidade;
  • descontos especiais e isenção para comunidades rurais, indígenas e quilombolas.

O texto ainda define as responsabilidades do contratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nos processos de formação de preços da energia, sem afastar a responsabilidade subsidiária da própria câmara.

Abertura do mercado
 Fernando Coelho Filho explicou que optou por limitar o relatório à tarifa social. Os temas sobre abertura do mercado de energia serão discutidos na MP 1304/25 , que trata da redução dos impactos tarifários.

Segundo o deputado, a decisão foi resultado de acordo com as presidências da Câmara e do Senado. Ele afirmou que as 600 emendas rejeitadas na análise da MP 1300 serão consideradas no novo debate.

“Eu gostaria que esta MP tratasse de muitos outros temas. Mas este texto foi o possível e eu quero crer que vamos incluir outros pontos na MP 1304.”

Preocupação
 O deputado Danilo Forte (União-CE) manifestou preocupação com possíveis benefícios a setores que contribuem para o aquecimento global, como as usinas a gás.

Ele apresentou emenda para prever ressarcimento a geradores eólicos e solares fotovoltaicos em casos de cortes de produção sem culpa ou falha de gestão. O tema deverá ser retomado na discussão da MP 1304.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Antonio Cruz/Agência Brasil Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputados aprovam texto-base de projeto que cria o Sistema Nacional de Educação; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Sala
Império
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 10 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 10 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 11 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 11 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 11 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Unimed
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Império
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Império
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados