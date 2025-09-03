WhatsApp

Senado Federal

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) o texto de acordo celebrado entre o Brasil e a Índia para facilitar investimentos entre os dois...

03/09/2025 20h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, veio ao Brasil em julho: acordo aprofunda relações entre os países - Foto: GSAO
Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, veio ao Brasil em julho: acordo aprofunda relações entre os países - Foto: GSAO

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) o texto de acordo celebrado entre o Brasil e a Índia para facilitar investimentos entre os dois países ( PDL 609/2021 ). Ele segue agora para promulgação, o que autoriza a Presidência da República a confirmar o tratado.

O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) entre Brasil e Índia foi assinado em 2020, em Nova Delhi. O texto estimula o investimento recíproco entre os dois países por meio de garantias legais aos investidores, cooperação intragovernamental, facilitação de investimentos, prevenção e solução de controvérsias.

O relator do PDL foi o senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Para ele, o acordo vai aumentar o fluxo de investimentos e incentivar o comércio bilateral, além de proteger os investidores brasileiros na Índia.

"Os dois países são grandes democracias multiétnicas, e é fundamental que também haja convergência no campo comercial. O comércio bilateral é ainda muito pequeno diante do potencial, especialmente porque nossa balança é concentrada em poucos produtos. Há, portanto, um enorme espaço para crescimento", afirma o senador no seu relatório.

O ACFI Brasil-Índia prevê a livre transferência de recursos de investidores entre os países, que incluem, por exemplo, contribuições para o capital, lucros, rendimentos resultantes da venda de investimentos, juros, pagamentos de royalties e taxas de administração e de assistência técnica.

De acordo com o governo federal, as normas garantem previsibilidade e segurança jurídica a empresas e investidores brasileiros na Índia e a empresas e investidores indianos no Brasil, favorecendo a integração, a circulação de bens e pessoas e o aproveitamento do potencial econômico-comercial bilateral.

Últimas notícias
Há 24 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 24 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 24 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 24 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 24 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
