Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento

Proposta segue em análise na Câmara

03/09/2025 21h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto que exige que o plano de recuperação escolar de alunos com baixo rendimento leve em conta as necessidades individuais do estudante, com acompanhamento de equipes multidisciplinares e apoio dos órgãos centrais dos sistemas de ensino.

O texto aprovado é o substitutivo ao Projeto de Lei 8131/14 , do Senado, adotado pela Comissão de Educação. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e se aplica à educação básica, nos níveis fundamental e médio.

Relator, o deputado Rafael Brito (MDB-AL) defendeu a constitucionalidade e juridicidade da proposta.

O substitutivo, entre outras alterações, estabelece que os estudos para a recuperação de alunos devem estar previstos na proposta pedagógica da escola. O projeto original previa que o plano de recuperação deveria ser elaborado pela escola até o final do primeiro bimestre letivo.

Próximas etapas
A proposta será analisada agora pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
