Folha Popular
Senado Federal

Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que já existe uma decisão antecipada no Supremo Tribun...

03/09/2025 21h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que já existe uma decisão antecipada no Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar Jair Bolsonaro e outros acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Ele disse que a Procuradoria-Geral da República (PGR) construiu a acusação sem provas, baseada apenas na delação de Mauro Cid, que foi alterada várias vezes.

— Todo mundo já sabe que [Bolsonaro] será condenado, porque essa decisão já está tomada há muito tempo. Todo mundo já sabe que está pronta a decisão de mandar prender Jair Bolsonaro — protestou.

O parlamentar citou a situação do general da reserva Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, que está preso desde dezembro do ano passado, acusado de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Izalci disse que faltam de provas para sustentar essa prisão.

— Não tem nenhuma prova no processo [que levou à prisão de Braga Netto]. É uma injustiça muito grande, e eu espero que a gente possa reverter isso aí. (...) A gente precisa de pessoas imparciais no Judiciário, na Procuradoria-Geral da República e no Ministério Público — declarou.

O senador também criticou a presença de policiais na residência de Bolsonaro. Para ele, a medida é desproporcional.

Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Há 10 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 10 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 10 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 10 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 10 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
