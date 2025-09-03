WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Folha Popular
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Senado Federal

Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Jayme Campos (União-MT) comemorou a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que cr...

03/09/2025 21h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Jayme Campos (União-MT) comemorou a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que cria o Estatuto do Pantanal. Com isso, o PL 5.482/2020 será enviado para sanção presidencial.

Jayme Campos foi relator da proposta no Senado, que foi apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT). Na terça-feira (2), os deputados aprovaram o texto do Senado, sem alterações. Agora, o Estatuto do Pantanal deve ser sancionado nos próximos dias pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

— Após 37 anos, o Congresso Nacional cumpre seu papel de regulamentação do art. 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que consagrou o Pantanal com o status de Patrimônio Nacional (...) O pantaneiro e a vegetação devem contar com políticas públicas adequadas, eficazes e inteligentes. O pantaneiro quer desenvolver, quer melhores condições de vida, quer incentivos para viver em harmonia com o seu meio natural — afirmou Jayme Campos.

O projeto elenca regras para a conservação e restauração do bioma Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do mundo. O Estatuto do Pantanal também estabelece princípios para o uso do ecossistema, com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao respeito às diversidades locais e regionais.

O Pantanal é o menor de todos os biomas brasileiros: ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados no Brasil, quase 1,8% da área total mapeada. Divide-se entre os estados de Mato Grosso do Sul (65%) e Mato Grosso (35%). O bioma é destacado como Patrimônio Nacional pela Constituição e declarado Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
O senador Renan Calheiros (C) preside a comissão mista da MP 1.303/2025 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Sala
Império
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Seco
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Tarzan
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Lazzaretti
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Sicredi
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 24 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 24 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 24 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 24 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 24 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Seco
Sala
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Seco
Tarzan
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Império
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Meganet
Sala
F&J Santos
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados