Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), destacou os resultados de pesquisas conduzidas pela Universidade Federal de Roraima no Complexo Minerário Barreira, em Caracaraí (RR). Segundo ele, os estudos indicam que uma área com mais de 100 mil hectares pode abrigar a maior concentração de terras raras já identificada no mundo e, acrescentou o senador, colocar o Brasil no centro da disputa global por minerais estratégicos.

— As terras raras são conhecidas como o ouro do século 21. São formadas por 17 elementos químicos diferentes, que são essenciais para a tecnologia moderna, passando porsmartphones, televisores, turbinas eólicas, painéis solares e até mesmo pelos complexos sistemas de defesa militar. O Brasil ingressa no seleto grupo capaz de gerir com independência uma política de extração e gerenciamento de seus recursos voltada para a consolidação do desenvolvimento tecnológico — declarou.

Para Mecias, o governo federal deve tratar a descoberta como prioridade de Estado, garantindo legislação adequada, fiscalização rigorosa e planejamento de longo prazo para que o potencial mineral se converta em avanços tecnológicos, econômicos e sociais para todo o país. O parlamentar destacou que o local pesquisado pela Universidade Federal de Roraima está distante de terras indígenas e de áreas de preservação ambiental.

— O local da descoberta está distante mais de 60 quilômetros de áreas indígenas e mais de 50 quilômetros de áreas de preservação ambiental, minimizando assim os riscos socioambientais. Estamos preparados e munidos de conhecimento, tecnologia e comprometimento social e ambiental. Mas, para alcançar esse objetivo, será necessário que o governo federal entenda que a questão das terras raras precisa ser tratada como uma prioridade estratégica para o nosso povo, e não pode ser negociada como uma simples mercadoria primária — salientou ele.