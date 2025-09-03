Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preservação ambiental (APA) no estado do Pará: a do Paleocanal do Rio Tocantins e a do Monumento Natural do Bico do Papagaio. O ICMBio promoveu consultas públicas sobre isso em agost.

— É fundamental que esta Casa e toda a sociedade brasileira compreendam as implicações dessa medida para o desenvolvimento do nosso estado e para a vida de milhares de famílias paraenses. Embora a preservação ambiental seja um valor inquestionável e uma necessidade premente, a forma como essas propostas estão sendo conduzidas e seus potenciais impactos geram grande preocupação para todos nós — afirmou.

Na avaliação do senador, as novas áreas de preservação ambiental podem inviabilizar obras estruturantes para o desenvolvimento logístico e econômico da região. Zequinha informou que a APA do Paleocanal abrange os municípios de Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna, enquanto a APA do Bico do Papagaio abrange áreas de cidades paraenses, maranhenses e tocantinenses, causando, segundo ele, insegurança fundiária

— O que mais nos preocupa são as restrições produtivas. Em todas essas APAs são demarcadas as áreas que podem ser de produção, assim como aquelas que devem permanecer intactas. Ou seja, se houver algum produtor em algum lugar indevido, esse produtor vai ter de se retirar de lá — ressaltou.