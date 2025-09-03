WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
Império
APPATA
Ipiranga
Unimed
Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicredi
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Senado Federal

Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preser...

03/09/2025 22h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preservação ambiental (APA) no estado do Pará: a do Paleocanal do Rio Tocantins e a do Monumento Natural do Bico do Papagaio. O ICMBio promoveu consultas públicas sobre isso em agost.

— É fundamental que esta Casa e toda a sociedade brasileira compreendam as implicações dessa medida para o desenvolvimento do nosso estado e para a vida de milhares de famílias paraenses. Embora a preservação ambiental seja um valor inquestionável e uma necessidade premente, a forma como essas propostas estão sendo conduzidas e seus potenciais impactos geram grande preocupação para todos nós — afirmou.

Na avaliação do senador, as novas áreas de preservação ambiental podem inviabilizar obras estruturantes para o desenvolvimento logístico e econômico da região. Zequinha informou que a APA do Paleocanal abrange os municípios de Marabá, Itupiranga e Nova Ipixuna, enquanto a APA do Bico do Papagaio abrange áreas de cidades paraenses, maranhenses e tocantinenses, causando, segundo ele, insegurança fundiária

— O que mais nos preocupa são as restrições produtivas. Em todas essas APAs são demarcadas as áreas que podem ser de produção, assim como aquelas que devem permanecer intactas. Ou seja, se houver algum produtor em algum lugar indevido, esse produtor vai ter de se retirar de lá — ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadora Teresa Leitão presidiu audiência na CAS - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debate demonstra resistência a Exame de Proficiência em Medicina
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Mecias destaca descoberta de terras raras em Roraima e cobra prioridade
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
20°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
20°

Sensação

1.88 km/h

Vento

71%

Umidade

Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Meganet
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Império
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Meganet
Império
Sicoob
Fitness
Últimas notícias
Há 36 segundos Câmara aprova projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS
Há 31 minutos Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito
Há 31 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 31 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 1 hora Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Seco
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Império
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Seco
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados