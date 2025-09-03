Semae marca presença no Comac-SC, o maior evento municipalista do Estado

A Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina (Semae) está presente no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina (COMAC-SC). No evento, que vai até quinta-feira, 4, a pasta de meio ambiente estadual apresenta ao público de gestores públicos municipais, o Pet Levado a Sério, o maior programa de castração de cães e gatos do país.

A equipe da Dibea Estadual e demais membros da secretaria conduzem os trabalhos de orientação em dois estandes.

“Foi uma longa jornada até aqui e é motivo de orgulho para todo o time Semae, apresentar o Pet Levado a Sério para os gestores municipais. Atualmente, já temos 96% dos municípios inscritos, mas almejamos o índice de 100% das cidades elegíveis contempladas pelo programa. Que todos possam receber esses importantes recursos para impulsionar as políticas públicas de saúde animal nas cidades”, pontua o secretário da Semae, Emerson Stein.

“Estamos muito felizes em participar desse relevante evento do calendário da gestão pública estadual, falando aos gestores dos municípios sobre a iniciativa do Pet Levado a Sério e o seu propósito, que é se tornar mais do que um projeto de governo, mas um programa de estado, contribuindo para um legado positivo nas políticas públicas de bem-estar animal das cidades, que é, afinal, onde vida acontece, onde os catarinenses estão “, destaca Fabrícia Rosa Costa, diretora da Dibea Estadual da Semae.

Sobre o COMAC-SC

O evento é promovido pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e reúne mais de 142 palestrantes em três dias de debates sobre os rumos, desafios e soluções para o fortalecimento do municipalismo. A programação é voltada a temas centrais para a administração pública, e busca promover a troca de experiências e a construção de estratégias conjuntas entre os municípios catarinenses.

Ao longo dos três dias, os participantes terão acesso a painéis, palestras e espaços de diálogo que abordam desde a gestão de consórcios e associações até pautas como inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional. “Mais uma vez, cumprimentamos o nosso Governador Jorginho Mello pela sensibilidade à causa animal e pela entrega de mais este importante projeto, o Pet Levado a Sério, para Santa Catarina”, complementa Stein.