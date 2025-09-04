WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Folha Popular
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Sala
Fitness
Raffaelli
Niederle
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Câmara

Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário

O novo marco regulatório para o setor está em análise na Câmara dos Deputados

04/09/2025 00h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Deputados da comissão especial que analisa o Projeto de Lei 733/25, que cria um novo marco regulatório do setor portuário, comemoraram nesta terça-feira (3) o acordo trabalhista firmado sobre o tema e se reuniram com o Ibama para tratar de entraves ambientais.

O autor da proposta, deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA), elogiou os consensos alcançados em pontos como certificação profissional e critérios de contratação de trabalhadores. O acordo foi fechado no dia 2 de setembro pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, com federações de trabalhadores e de operadores, como subsídio ao Executivo e ao Congresso Nacional para substituir a atual Lei dos Portos .

Segundo Lomanto, o texto do acordo será encaminhado à comissão especial como contribuição para os quatro capítulos da proposta que tratam das relações de trabalho.

“Um grande ganho para esse projeto, um grande ganho para todo o setor portuário brasileiro, melhorando substancialmente o texto”, afirmou.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Aspectos ambientais do sistema portuário. Dep. Arthur Oliveira Maia (UNIÃO-BA)
Arthur Oliveira Maia defendeu redução da burocracia no licenciamento

Licenciamento ambiental
 Na audiência com o Ibama, o relator do projeto, deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), defendeu a redução da burocracia e mais rapidez no licenciamento de portos públicos e privados. Para enfrentar a demora nos processos e a falta de pessoal, sugeriu credenciar empresas privadas para serviços auxiliares.

Ele também anunciou a intenção de substituir o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), exigido a cada mudança ou investimento nos portos.

“Pretendemos acabar com o EVTEA e criar um modelo simplificado, baseado no metro quadrado de arrendamento, que deve reduzir disputas e judicializações.”

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, alertou para riscos ambientais ligados ao setor, como cargas perigosas e espécies exóticas introduzidas pela água de lastro dos navios — entre elas o camarão gigante da Malásia, o peixe-leão, o coral-sol e o mangue-maçã. Ele informou que o órgão vai reforçar seu quadro de servidores e encaminhou sugestões ao projeto por meio de nota técnica.

Agostinho se posicionou contra a dispensa de licença ambiental individualizada para instalação de terminais portuários e de cruzeiros.

“É ruim trazer de forma expressa uma dispensa. Já há situações de rotina em que o licenciamento é dispensado, mas precisamos de análise caso a caso.”

Ele lembrou que a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental , sancionada em agosto, já trouxe prazos para análise e validade das licenças.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Aspectos ambientais do sistema portuário. Presidente - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, Rodrigo Agostino.
Rodrigo Agostinho alertou para riscos ambientais ligados ao setor

Outras participações
 O diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Alber Furtado, pediu que órgãos ambientais considerem os portos como estratégicos, já que movimentam 96% do PIB brasileiro.

Representante do Ministério do Meio Ambiente, Alessandra de Toledo destacou a inclusão de estratégias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas no projeto.

Agostinho citou licenças recentes concedidas pelo Ibama, como as do Porto de Ilhéus (BA) e do Porto Central (ES), além de autorizações para dragagem e reforço estrutural nos portos de Santos (SP), Itapoá (SC) e São Francisco do Sul (SC).

Visita técnica
 O presidente da comissão, deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), anunciou visita técnica ao Porto de Santos entre 30 de setembro e 1º de outubro.

“O interesse da comissão é desburocratizar e facilitar os investimentos no setor portuário, sem prejuízo à questão ambiental”, disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova distribuição de fraldas pelo SUS a inscritos no CadÚnico
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova destinação de recursos do Fundo Penitenciário para capacitar policiais penais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
20°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
20°

Sensação

1.88 km/h

Vento

71%

Umidade

Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Seco
F&J Santos
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 22 minutos Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito
Há 22 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 22 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 59 minutos Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
Há 59 minutos Comissão aprova distribuição de fraldas pelo SUS a inscritos no CadÚnico
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Meganet
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Meganet
Sicoob
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados