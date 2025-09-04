Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula

O Acampamento Farroupilha de Vista Gaúcha inicia no sábado, 13, com a chegada da Chama Crioula, trazida de Humaitá pelos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha. A abertura oficial acontece às 9h30, na Praça Municipal, marcando o início de nove dias de programação cultural e artística.

Entre os destaques, está a Missa Crioula, que será celebrada às 19h de sábado, na Praça Municipal. Em entrevista à Rádio Verdade FM, o padre Luiz Afonso fez um convite à comunidade e ressaltou a importância do momento de fé aliado à preservação da tradição gaúcha.

A programação prevê ainda apresentações de invernadas artísticas locais e regionais, atividades culturais com escolas do município, além do ato de entrega de indumentárias às invernadas do CTG Querência Gaúcha, viabilizadas pelo Fundo de Apoio Social do Sicredi. O encerramento será no dia 21 de setembro, às 13h.

Conforme a organização, os ranchos do acampamento poderão funcionar até as 23h durante a semana e até as 2h nos finais de semana. O uso de faca será permitido apenas por pessoas devidamente pilchadas, sendo considerada infração em caso de descumprimento da regra.

O secretário de Educação e membro da patronagem do CTG Querência Gaúcha, Celso José Dal Cero, destacou que neste ano será montado mais quatro ranchos. “Nosso acampamento está aumentando a cada ano. Sempre falo que é um acampamento familiar, e esta é uma semana em que quem tem seu espaço convida familiares, vizinhos e amigos para se reunir e celebrar nossas tradições gaúchas”, afirmou.

O Acampamento Farroupilha é promovido pelo CTG Querência Gaúcha, com apoio da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.

Programação do Acampamento Farroupilha 2025

13 a 21 de setembro

Organização: CTG Querência Gaúcha

13/09 – SÁBADO

09h30: Abertura Oficial na Praça Municipal com a chegada da Chama Crioula, trazida pelos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha;

19h00: Missa Crioula;

20h00: Ato de entrega das Indumentárias às invernadas artísticas do CTG Querência Gaúcha, financiadas pelo Projeto do Fundo de Apoio Social do Sicredi.

16/09 – TERÇA-FEIRA

19h30: Apresentação da Invernada da Escola da APAE de Tenente Portela.

17/09 – QUARTA-FEIRA

Durante o dia: Atividades culturais com as Escolas do Município.

18/09 – QUINTA-FEIRA

19h30: Apresentação das Invernadas do CTG Guardiões da Fronteira de Tenente Portela.

19/09 – SEXTA-FEIRA

19h30: Apresentação das Invernadas do CTG Sentinela da Fronteira de Tenente Portela;

20h00: Apresentação das Invernadas do CTG Querência Gaúcha de Vista Gaúcha.

20/09 – DIA DO GAÚCHO

10h00: Gaitaço.

21/09 – DOMINGO

13h00: Encerramento.

REGRAS

Ranchos abertos durante a semana até às 23h00;

Final de semana até às 02h00.

Uso de faca será permitido somente por pessoas devidamente pilchadas, sendo considerado infração caso os participantes estejam usando sem pilcha.

Com informações da Radio A Verdade