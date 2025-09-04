Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula

55 996446296
O Acampamento Farroupilha de Vista Gaúcha inicia no sábado, 13, com a chegada da Chama Crioula, trazida de Humaitá pelos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha. A abertura oficial acontece às 9h30, na Praça Municipal, marcando o início de nove dias de programação cultural e artística.
Entre os destaques, está a Missa Crioula, que será celebrada às 19h de sábado, na Praça Municipal. Em entrevista à Rádio Verdade FM, o padre Luiz Afonso fez um convite à comunidade e ressaltou a importância do momento de fé aliado à preservação da tradição gaúcha.
A programação prevê ainda apresentações de invernadas artísticas locais e regionais, atividades culturais com escolas do município, além do ato de entrega de indumentárias às invernadas do CTG Querência Gaúcha, viabilizadas pelo Fundo de Apoio Social do Sicredi. O encerramento será no dia 21 de setembro, às 13h.
Conforme a organização, os ranchos do acampamento poderão funcionar até as 23h durante a semana e até as 2h nos finais de semana. O uso de faca será permitido apenas por pessoas devidamente pilchadas, sendo considerada infração em caso de descumprimento da regra.
O secretário de Educação e membro da patronagem do CTG Querência Gaúcha, Celso José Dal Cero, destacou que neste ano será montado mais quatro ranchos. “Nosso acampamento está aumentando a cada ano. Sempre falo que é um acampamento familiar, e esta é uma semana em que quem tem seu espaço convida familiares, vizinhos e amigos para se reunir e celebrar nossas tradições gaúchas”, afirmou.
O Acampamento Farroupilha é promovido pelo CTG Querência Gaúcha, com apoio da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha.
Programação do Acampamento Farroupilha 2025
13 a 21 de setembro
Organização: CTG Querência Gaúcha
13/09 – SÁBADO
16/09 – TERÇA-FEIRA
17/09 – QUARTA-FEIRA
18/09 – QUINTA-FEIRA
19/09 – SEXTA-FEIRA
20/09 – DIA DO GAÚCHO
21/09 – DOMINGO
REGRAS
Com informações da Radio A Verdade
Sensação
Vento
Umidade