WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Fitness
Sicoob
Niederle
APPATA
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Império
Câmara

Comissão aprova projeto que permite ao fiador de contrato do Fies acessar extrato e quitar dívida

A proposta poderá seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara

04/09/2025 09h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a lei do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para prever expressamente a possibilidade de o fiador do empréstimo ter acesso a informações da dívida ou pagá-la integralmente ou em parte antes do prazo.

O objetivo é facilitar o acesso de fiadores a dados atualizados sobre o saldo devedor dos contratos que eles garantem. Atualmente, apenas o próprio estudante pode acompanhar a situação financeira do financiamento e a adiantar parcelas.

A relatora, deputada Rosangela Moro (União-SP), recomendou a aprovação do Projeto de Lei 1194/23 , da deputada Dayany Bittencourt (União-CE). Ela afirmou que a proposta respeita os princípios constitucionais e promove a transparência nas relações contratuais do Fies. Rosangela ressaltou ainda que o direito do fiador de acessar os dados, com o consentimento prévio do devedor, não fere o sigilo bancário.

"O reconhecimento do direito de o fiador acessar os dados atualizados do contrato que garantiu, mediante prévio consentimento do devedor, preserva o direito à informação e a boa-fé contratual, sem violar o sigilo bancário", pontuou a deputada no relatório.

Próximos passos
A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h08
19°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
19°

Sensação

0.93 km/h

Vento

86%

Umidade

Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Império
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Unimed
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Tenente Portela - RS
Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Seco
Fitness
Tarzan
Sicredi
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 5 segundos Comissão aprova projeto que permite ao fiador de contrato do Fies acessar extrato e quitar dívida
Há 17 minutos Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Há 19 minutos Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
Há 2 horas Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha
Há 9 horas Câmara aprova projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Seco
Seu Manoel
Império
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sala
Sicredi
Meganet
Unimed
Fitness
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Sala
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados