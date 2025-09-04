WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Seco
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Vista Gaúcha

Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha

Agricultura

04/09/2025 09h26
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Foto: Divulgação Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

O projeto Produzir para Viver Melhor, desenvolvido pela Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha, realizou mais uma etapa de atividades em propriedade rural do agricultor Gabriel Martins.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário da pasta, André Danette, que destacou o trabalho com produtos homeopáticos para animais e a produção de sal caseiro enriquecido com minerais.

Nesta edição, foram distribuídas oito variedades de cana-de-açúcar, dez variedades de ramas de mandioca obtidas junto ao Instituto Federal de Santo Augusto, além de sementes de hortaliças, milho convencional, quiabo, goiaba branca e mais de 20 tipos de cultivares. “Essas trocas são fundamentais para diversificar a produção, garantir a subsistência e gerar qualidade de vida às famílias do campo”, afirmou Danette.

Criado em 2017, o projeto tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais, por meio de práticas de subsistência convencionais e orgânicas. A iniciativa também incentiva agroindústrias familiares e a comercialização na feira municipal.

Atualmente, o programa envolve diretamente 20 famílias e beneficia mais de 100 propriedades com a distribuição de sementes, mudas e insumos. Entre as conquistas já alcançadas estão a legalização de agroindústrias, a criação da Feira do Produtor e a construção da Casa do Feirante. O projeto também fomenta o fornecimento de alimentos para a merenda escolar e programas de compra pública, contribuindo para a renda e o desenvolvimento das famílias rurais do município.

Com informações da Radio A Verdade

  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
  • Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri promove o protagonismo da mulher rural na Serra Catarinense
Foto: Reprodução/Secom SC Alunos do Cedup de Campo Erê conquistam primeiro lugar em etapa regional da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia de SC
Felicetti disse que a iniciativa pretende articular ações em sintonia com o decreto que instituiu a política de conservação -Foto: Fernando Dias/Ascom Expointer Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h08
20°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
20°

Sensação

2.53 km/h

Vento

87%

Umidade

Império
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão debate autonomia da perícia criminal federal
Há 21 minutos Comissão aprova subvenção econômica para pescador artesanal e suas cooperativas
Há 21 minutos Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas
Há 21 minutos Governo destina R$ 765 mil para reforma do telhado do hospital de Jaguari
Há 21 minutos Motta afirma que não há definição sobre o projeto da anistia
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Seco
Império
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados