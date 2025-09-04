Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha

O projeto Produzir para Viver Melhor, desenvolvido pela Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Vista Gaúcha, realizou mais uma etapa de atividades em propriedade rural do agricultor Gabriel Martins.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário da pasta, André Danette, que destacou o trabalho com produtos homeopáticos para animais e a produção de sal caseiro enriquecido com minerais.

Nesta edição, foram distribuídas oito variedades de cana-de-açúcar, dez variedades de ramas de mandioca obtidas junto ao Instituto Federal de Santo Augusto, além de sementes de hortaliças, milho convencional, quiabo, goiaba branca e mais de 20 tipos de cultivares. “Essas trocas são fundamentais para diversificar a produção, garantir a subsistência e gerar qualidade de vida às famílias do campo”, afirmou Danette.

Criado em 2017, o projeto tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais, por meio de práticas de subsistência convencionais e orgânicas. A iniciativa também incentiva agroindústrias familiares e a comercialização na feira municipal.

Atualmente, o programa envolve diretamente 20 famílias e beneficia mais de 100 propriedades com a distribuição de sementes, mudas e insumos. Entre as conquistas já alcançadas estão a legalização de agroindústrias, a criação da Feira do Produtor e a construção da Casa do Feirante. O projeto também fomenta o fornecimento de alimentos para a merenda escolar e programas de compra pública, contribuindo para a renda e o desenvolvimento das famílias rurais do município.

Com informações da Radio A Verdade