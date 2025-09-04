WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
APPATA
Sicoob
Seco
Unimed
Folha Popular
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Niederle
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova redução da idade mínima para aposentadoria de trabalhador exposto a agentes nocivos

Proposta segue em analise na Câmara dos Deputados

04/09/2025 11h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei complementar (PLP) que reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes que prejudicam a saúde ou a integridade física. O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social .

O projeto aprovado define como novas idades mínimas para a concessão do benefício 40, 45 ou 48 anos, conforme a gravidade do agente nocivo e o tempo mínimo de exposição a ele, respectivamente 15, 20 ou 25 anos. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas 55, 58 e 60 anos para os mesmos períodos de exposição.

A proposta também aumenta o valor do benefício inicial para 100% da média de contribuições. A reforma da Previdência estabeleceu que o cálculo do benefício deveria considerar apenas 60% da média de contribuições mais 2% para cada ano que excedesse 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens.

O relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE), recomendou a aprovação do PLP 42/23 , do deputado Alberto Fraga (PL-DF), em um novo texto que aproveita alterações aprovadas na Comissão de Trabalho .

“É fundamental que a legislação passe a contemplar, por exemplo, os profissionais que estão sujeitos à pressão atmosférica anormal, em especial os aeronautas. Ressalte-se que a legislação previdenciária já considera especial o trabalho sob condições hipobáricas, como em grandes altitudes”, destacou Pastor Eurico.

Mudança
 A subemenda proposta por Pastor Eurico detalha as atividades que configuram exposição a agentes químicos, físicos e biológicos e passa também a reconhecer como especiais atividades que colocam em risco a integridade física do trabalhador, entre os quais: técnicos em radiologia, agentes de fiscalização agropecuária e ambiental, agentes de trânsito e profissionais de transporte de urgência e emergência.

Pelo texto, a aposentadoria especial será concedida a trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) conforme a atividades e o tempo de exposição ao agente nocivo:

15 anos
- mineração subterrânea em frente de produção.

20 anos
 - mineração subterrânea afastado da frente de produção;

- atividades expostas a asbesto ou amianto.

25 anos
- metalurgia;

- aeronautas expostos a pressão anormal ou agentes nocivos;

- profissionais em técnicas radiológicas expostos à radiação ionizante ou agentes nocivos;

- fiscalização e inspeção agropecuária ou ambiental, com exposição constante a agentes biológicos perigosos e condições insalubres ou extremas.

Além da exposição a agentes, a proposta reconhece atividades que colocam em risco a integridade física do trabalhador como especiais.

São equiparadas à exposição efetiva a agentes nocivos as seguintes atividades:

  • vigilância ostensiva ou patrimonial;
  • transporte de valores;
  • guarda municipal;
  • fiscalização de trânsito e patrulhamento viário;
  • trabalho interno com exposição a sistemas elétricos de potência (geradores, linhas de transmissão, subestações e redes de distribuição); e o
  • transporte de pacientes, órgãos e insumos hospitalares em urgência e emergência.

Nesses casos, a exposição deve ser permanente, não ocasional ou intermitente, e com comprovação da nocividade da atividade.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois, seguirá para análise do Plenário.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Sérgio Andrade/Governo de São Paulo Comissão debate autonomia da perícia criminal federal
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova subvenção econômica para pescador artesanal e suas cooperativas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h08
20°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
20°

Sensação

2.53 km/h

Vento

87%

Umidade

Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão debate autonomia da perícia criminal federal
Há 21 minutos Comissão aprova subvenção econômica para pescador artesanal e suas cooperativas
Há 21 minutos Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas
Há 21 minutos Governo destina R$ 765 mil para reforma do telhado do hospital de Jaguari
Há 21 minutos Motta afirma que não há definição sobre o projeto da anistia
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Seco
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados