WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ipiranga
Niederle
Mercado do povo
Fitness
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Império
Sicoob
Folha Popular
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Câmara

Comissão aprova registro obrigatório de tratores e máquinas agrícolas em aplicativo do Ministério da Agricultura

Outras comissões analisarão a proposta. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

04/09/2025 13h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 231/25 , que torna obrigatório o registro em cadastro específico dos tratores e máquinas agrícolas que podem transitar em vias públicas. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro .

A comissão aprovou o parecer do relator, deputado Mauricio do Vôlei (PL-MG), favorável ao projeto. “A proposta deverá conferir maior robustez ao sistema de controle e rastreamento de maquinário agrícola”, afirmou Mauricio do Vôlei.

Cadastramento opcional
O Ministério da Agricultura mantém, desde 2023, o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (Renagro). Atualmente, cabe ao dono decidir se cadastra ou não os equipamentos nessa plataforma.

“O Renagro facilita a emissão de alertas de furto e de roubo de equipamentos”, disse o autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). “A mudança na lei contribuirá para a proteção desse patrimônio”, defendeu o parlamentar.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Sérgio Andrade/Governo de São Paulo Comissão debate autonomia da perícia criminal federal
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova subvenção econômica para pescador artesanal e suas cooperativas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
19°

Sensação

2.48 km/h

Vento

82%

Umidade

Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Unimed
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 20 minutos Terminam dia 10 as inscrições para 58 vagas temporárias do IBGE
Há 20 minutos Debate na CRA aponta falhas na reforma agrária; governo defende avanços
Há 54 minutos CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Há 55 minutos Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Há 55 minutos Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Seco
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Império
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados