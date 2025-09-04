WhatsApp

Educação

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou na quinta-feira (4/9) uma live com orientações para a aplicação do Simula...

04/09/2025 14h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc
Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou na quinta-feira (4/9) uma live com orientações para a aplicação do Simulado SAEB 2025. O evento foi transmitido pelo canal Seduc TV no YouTube. A apresentação foi conduzida pelo subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo, e pela diretora de avaliações, Salete Albuquerque, que destacaram os principais pontos sobre a organização do simulado, que ocorrerá entre 8 e 18 de setembro.

Quem participará do simulado

O Simulado será composto por provas de Língua Portuguesa e Matemática, aplicadas a alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, em turmas regulares. Além dos testes, os estudantes do 5º e 9º ano e do Ensino Médio responderão a questionários contextuais que auxiliam no diagnóstico educacional.

Ao todo, a avaliação envolverá 191.881 estudantes da rede estadual, sendo 120.907 do Ensino Fundamental e 70.974 do Ensino Médio.

Como será a aplicação

Para todos os anos e séries participantes, a aplicação será realizada em um único dia, com tempo total de 2h30min, contemplando os dois componentes curriculares e os questionários.

Apenas para o 2º ano do Fundamental, a prova ocorrerá em dois dias: um para Língua Portuguesa e outro para Matemática, com duração de 1h20 cada.

Para facilitar a logística, os pacotes impressos serão enviados às escolas com protocolos simplificados. Os tutoriais detalhados de aplicação já estão disponíveis no canal da TV Seduc RS e na plataforma do CAEd, na área de diretores.

Registro de presença no Escola RS e premiação

Além do caráter pedagógico, o Simulado SAEB faz parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, que valoriza o empenho de professores, gestores e estudantes da rede estadual.

No caso dos alunos, os que se destacarem terão direito a premiações em dinheiro: o primeiro colocado receberá R$2.000, o segundo ganhará R$1.000 e o terceiro conseguirá R$500. Haverá ainda o sorteio de R$1.000 entre os participantes de cada turma, desde que ao menos 80% dos colegas realizem a prova.

Um dos pontos destacados na live foi a necessidade de registrar corretamente a presença dos estudantes no dia da aplicação. Para concorrer à premiação, os professores devem registrar a aula no sistema Escola RS, identificando-a como “Simulado SAEB 2025”, além de colher a assinatura dos alunos em lista física. As escolas têm até o dia 19 de setembro para carregar as listas digitalizadas, assinadas pelo diretor.


Texto: Ascom Seduc
Edição: Anderson Machado/Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados