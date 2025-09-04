WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
Sicredi
Niederle
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Folha Popular
Seco
Senado Federal

Vai à sanção projeto que prioriza áreas de desastres para distribuição de alimentos

Foi à sanção presidencial o projeto que prioriza a distribuição dos alimentos comprados pelo governo de agricultores familiares em cidades com esta...

04/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
As enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini
As enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024, afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Foi à sanção presidencial o projeto que prioriza a distribuição dos alimentos comprados pelo governo de agricultores familiares em cidades com estado de calamidade pública reconhecido. O PL 2.708/2024 , do senador Alan Rick (União-AC), foi aprovado pela Câmara na terça-feira (2).

O projeto modifica a Lei 14.628, de 2023 , que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos (PPA). Mantido pelo governo federal, o PPA faz a compra direta de alimentos de agricultores familiares e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, e a equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, além de redes públicas e filantrópicas de ensino.

O objetivo do programa é incentivar a agricultura e a pecuária familiares, principalmente em comunidades em situação de pobreza ou de pobreza extrema, e reduzir a insegurança alimentar.

Com a aprovação do projeto, durante situações de emergência, será priorizada a aquisição e distribuição desses alimentos nos municípios afetados. Para Alan Rick, é uma medida que alia solidariedade, segurança alimentar e proteção da economia.

— Muitas regiões do Brasil, especialmente na Amazônia, vêm sofrendo com as enchentes e secas, que impactam a produção agrícola e colocam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Esse projeto garante que, diante dessas emergências, os alimentos adquiridos da agricultura familiar sejam distribuídos com prioridade, fortalecendo os produtores locais e assegurando que ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa — disse o autor do projeto em entrevista àAgência Senado.

Desastres

De acordo com os últimos dados do Atlas de Desastres no Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, entre 2020 e 2024, o Brasil somou 3,5 milhões de desabrigados e desalojados por desastres. Grande parte desse número, 1,3 milhão, é do ano de 2024, quando ocorreram as enchentes do Rio Grande do Sul.

As razões que levaram a mais pessoas desabrigadas ou desalojadas foram as chuvas intensas, seguidas de inundações e alagamentos. Também são citados no relatório estiagens, incêndios florestais, rompimentos de barragem e enxurradas, entre outros.

Os prejuízos entre 2020 e 2024 foram de R$ 222 bilhões no setor privado e de R$ 13,4 bilhões no setor público. Os municípios com mais danos materiais nesse intervalo foram Maceió, que sofre desde 2018 com o afundamento do solo causado pela exploração de sal-gema pela Braskem, e São Leopoldo (RS), uma das cidades atingidas pelas enchentes de 2024.

Tramitação

O projeto foi aprovado em votação final pela Comissão de Agricultura do Senado (CRA) em agosto de 2024. A Câmara manteve o texto dos senadores, com o relatório favorável do deputado Raimundo Santos (PSD-PA). Para ele, o projeto também promove o escoamento da produção dos agricultores familiares em áreas afetadas, evitando a perda de colheitas e preservando a renda rural.

O prazo para a sanção ou veto do presidente da República é de 15 dias úteis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Eliane Viegas Mota é diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Marco do Saneamento prevê 90% da população com esgoto, mas cobertura atual é de apenas 60% - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Aprovado na Câmara, um dos objetivos da proposta é alcançar o crime organizado - Foto: Polícia Civil Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Sicredi
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 4 minutos À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Há 4 minutos ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Há 4 minutos Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Há 4 minutos Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Há 4 minutos Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Império
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Sala
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados