WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Niederle
Raffaelli
Sicredi
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Sessão ressalta papel da ciência e da biologia para o futuro do país

O Senado realizou nesta quinta-feira (4) sessão especial para celebrar os 46 anos de regulamentação da profissão de biólogo, instituída pela Lei 6....

04/09/2025 17h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A presidente do CFBio, Alcione Azevedo, e o senador Astronauta Marcos Pontes (C), que presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A presidente do CFBio, Alcione Azevedo, e o senador Astronauta Marcos Pontes (C), que presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado realizou nesta quinta-feira (4) sessão especial para celebrar os 46 anos de regulamentação da profissão de biólogo, instituída pela Lei 6.684, de 1979 , que também criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia.

A homenagem foi conduzida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que ressaltou o papel da ciência e da biologia para o futuro do país. Ele lembrou a contribuição da categoria durante a pandemia e iniciativas de conservação ambiental desenvolvidas em sua gestão no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

— Na saúde, na agricultura, na biotecnologia, na conservação, na educação. É ciência que salva vidas e projeta o futuro. E é por isso que hoje, ao celebrarmos o Dia Nacional do Biólogo, reconhecemos o papel indispensável desses profissionais na construção de um país mais justo, saudável e sustentável. Parabéns a todos os biólogos e biólogas do Brasil — afirmou.

Autor do requerimento para a sessão, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendeu que a profissão seja reconhecida pela relevância social e científica.

— Mais do que preservação, ciência e preservação é de recuperação da vida. Isso é fundamental, isso é muito bonito, isso é lindo. Eu acho que, se eu não fosse jornalista, teria sido um biólogo. Uma homenagem mais do que merecida a todos vocês — declarou.

A diretora da Anvisa, Daniela Marrecos Cerqueira, destacou a interface entre a biologia e a vigilância sanitária, mencionando a presença de profissionais da área na agência.

— Nós temos hoje na Anvisa sete servidores formados em ciências biológicas, 19 com especialização e 16 com mestrado em biologia. O conhecimento que adquiri durante a minha formação me permitiu analisar processos de registro de medicamentos, trabalhar com dispositivos médicos, cosméticos e até com regras de fronteira na pandemia. Me coloco totalmente à disposição para trabalharmos cada vez mais pela regulação desses projetos tão importantes — afirmou.

Representando o Colégio de Biólogos do Peru, a decana Vilma Montero Celestino ressaltou a união latino-americana em defesa da biodiversidade.

— Ser biólogo é mais que uma profissão, é uma forma de viver. Somos irmãos em um continente, irmãos na biologia, irmãos na natureza, irmãos no cuidado do Rio Amazonas que nos une e que temos que cuidar pelo bem da humanidade. Os biólogos estaremos sempre no passado, no presente e no futuro da ciência — declarou.

A presidente do Conselho Federal de Biologia, Alcione Ribeiro de Azevedo, reafirmou o compromisso da categoria com o desenvolvimento científico e a sustentabilidade.

— Não é exagero dizer que os biólogos estão na linha de frente de alguns dos maiores desafios contemporâneos: conservação da biodiversidade, enfrentamento das mudanças climáticas, produção sustentável de alimentos, vigilância epidemiológica, inovação e tecnologia. Em todos esses campos, o Brasil sempre conta com a competência e a dedicação dos nossos profissionais da biologia — afirmou.

Ao final, foram entregues homenagens a representantes dos dez Conselhos Regionais de Biologia. O senador Astronauta Marcos Pontes encerrou a sessão lembrando que a Terra deve ser cuidada como a “espaçonave azul” que abriga toda a vida.

— Essa é a nossa casa e é muito bom a gente cuidar dela, porque é o que nós temos. Às vezes, as pessoas se esquecem disso, mas olhando do espaço a impressão que se tem é que o planeta em si é algo vivo que cuida de cada um de nós. Sucesso e longa vida à nossa biologia no Brasil e no planeta Terra, na nossa espaçonave Terra. Parabéns a vocês — disse.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Autor do requerimento para a sessão, o senador Plínio Valério participou de forma remota - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Autor do requerimento para a sessão, o senador Plínio Valério participou de forma remota - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Plenário do Senado durante a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Eliane Viegas Mota é diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Marco do Saneamento prevê 90% da população com esgoto, mas cobertura atual é de apenas 60% - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Aprovado na Câmara, um dos objetivos da proposta é alcançar o crime organizado - Foto: Polícia Civil Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

Seco
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Sicoob
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Últimas notícias
Há 2 minutos À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Há 2 minutos ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Há 2 minutos Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Há 2 minutos Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Há 2 minutos Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Fitness
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Seco
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados