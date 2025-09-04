WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sala
APPATA
Folha Popular
Mercado do povo
Tarzan
Niederle
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Senado Federal

Senado celebra o Dia do Administrador nesta terça

O Senado realiza nesta terça-feira (9), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Administrador. A iniciativa foi solicitada pelo senador ...

04/09/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Izalci Lucas é autor do requerimento para a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Izalci Lucas é autor do requerimento para a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado realiza nesta terça-feira (9), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Administrador. A iniciativa foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), por meio do RQS 1.003/2024 .

Em sua justificativa, Izalci destacou a relevância dos administradores para o desenvolvimento de organizações públicas e privadas e lembrou que a profissão tem crescido no Brasil e no mundo.

O parlamentar ressaltou o papel do Conselho Federal (CFA) e dos Conselhos Regionais de Administração (CRAs) na valorização da categoria e na formação de profissionais capacitados para cargos estratégicos.

"A administração é importante para as empresas, mas também é útil para nós mesmo, para que saibamos administrar nossas próprias vidas" ressalta Izalci.

O Dia do Administrador é celebrado anualmente em 9 de setembro, data que marca a sanção da Lei 4.769, 1965, que regulamentou a profissão no Brasil.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Eliane Viegas Mota é diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria-Geral da União (CGU) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Marco do Saneamento prevê 90% da população com esgoto, mas cobertura atual é de apenas 60% - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Aprovado na Câmara, um dos objetivos da proposta é alcançar o crime organizado - Foto: Polícia Civil Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Império
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Sala
Raffaelli
APPATA
Fitness
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Império
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 1 minuto À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Há 1 minuto ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Há 2 minutos Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Há 2 minutos Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Há 2 minutos Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
APPATA
Tarzan
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Tarzan
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados