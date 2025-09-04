Senado celebra o Dia do Administrador nesta terça

O Senado realiza nesta terça-feira (9), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao Dia do Administrador. A iniciativa foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), por meio do RQS 1.003/2024 .

Em sua justificativa, Izalci destacou a relevância dos administradores para o desenvolvimento de organizações públicas e privadas e lembrou que a profissão tem crescido no Brasil e no mundo.

O parlamentar ressaltou o papel do Conselho Federal (CFA) e dos Conselhos Regionais de Administração (CRAs) na valorização da categoria e na formação de profissionais capacitados para cargos estratégicos.

"A administração é importante para as empresas, mas também é útil para nós mesmo, para que saibamos administrar nossas próprias vidas" ressalta Izalci.

O Dia do Administrador é celebrado anualmente em 9 de setembro, data que marca a sanção da Lei 4.769, 1965, que regulamentou a profissão no Brasil.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira