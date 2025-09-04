WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Folha Popular
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sala
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova política para recuperação da vegetação da caatinga

Proposta foi alterada pelos deputados e seguirá para nova votação no Senado

04/09/2025 17h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1990/24, que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, com o objetivo de promover ações coordenadas de restauração ecológica no bioma.

A proposta, de autoria da ex-senadora Janaína Farias (CE), foi aprovada em caráter conclusivo e terá de voltar para análise do Senado por ter sido aprovada com emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara.

A emenda, do deputado Pedro Campos (PSB-PE), autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo da Caatinga. "O fundo deve viabilizar recursos para que a Política Nacional para Recuperação da Vegetação da Caatinga possa ser efetivamente implementada", defendeu Pedro Campos, que também foi relator do projeto na CCJ.

A proposta é que o fundo seja destinado ao financiamento de medidas como a recuperação de áreas degradadas, conservação de solo e água, adaptação à seca, atividades econômicas, controle ambiental e outras medidas.

Eixos
A política estabelece quatro eixos principais:

  • incentivar a recuperação de áreas degradadas;
  • ampliar a produção sustentável de alimentos;
  • fortalecer a segurança hídrica no bioma;
  • impulsionar a bioeconomia na região.

Para alcançar esses objetivos, o projeto prevê instrumentos como fomento à pesquisa, elaboração de planos de ação contra o desmatamento e a desertificação, e a restauração da vegetação nativa.

Único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga se estende por oito estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, representando aproximadamente 10% do território nacional, segundo o IBGE.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Estudantes que pagam em dia o Fies querem os mesmos descontos concedidos a inadimplentes em renegociações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 20 segundos À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Há 23 segundos ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Há 25 segundos Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Há 30 segundos Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Há 33 segundos Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sala
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Império
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Unimed
Sala
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados