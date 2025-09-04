WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sala
Império
Unimed
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Niederle
APPATA
Folha Popular
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Senado Federal

Segurança alimentar: municípios mais carentes terão mais recursos públicos

A Presidência da República deve sancionar nos próximos dias um projeto de lei do Senado que dá aos municípios mais carentes prioridade para receber...

04/09/2025 17h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
IDH e IDH dos municípios serão usados para determinar a distribuição de recursos para segurança alimentar - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília
IDH e IDH dos municípios serão usados para determinar a distribuição de recursos para segurança alimentar - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

A Presidência da República deve sancionar nos próximos dias um projeto de lei do Senado que dá aos municípios mais carentes prioridade para receber recursos públicos destinados à segurança alimentar ( PL 800/2024 ). A proposta, do senador Jader Barbalho (MDB-PA), foi aprovada pelo Senado em setembro de 2024, em decisão da Comissão de Agricultura (CRA) e confirmada pela Câmara dos Deputados nesta semana. Ela será enviada em breve para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A avaliação da segurança alimentar e nutricional das cidades levará em conta pesquisas oficiais realizadas pelo IBGE e os dados dos cadastros de políticas e programas sociais. Também poderão ser usados, de forma complementar, os índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), produzidos por parcerias entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro.

Jader destacou, na justificativa do projeto, que as consequências da insegurança alimentar e nutricional da população — como desnutrição e carências nutricionais específicas — recaem sobre o setor da saúde e têm feito com que, historicamente, ele tenha incorporado a responsabilidade de políticas e programas de alimentação e nutrição no Brasil.

Atualmente, de acordo com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ( Lei 11.346, de 2006 ), os critérios de avaliação são definidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Relator

No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Chico Rodrigues (PSB-RR). Ele alterou o texto original, que previa o IDH como índice único a ser considerado nas avaliações, e incluiu o IBGE e os cadastros sociais. Também acatou emenda do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) para inclusão do IDHM, que tem dados sobre renda, educação, natalidade e mortalidade, além de ser produzido para cada município.

Chico Rodrigues lembra que programas sociais anteriores usavam somente a renda per capita como critério para estabelecer prioridades, mas esse era um indicador ineficiente porque podia mascarar desigualdades.

"Dava a impressão de que um município com várias pessoas em situação de vulnerabilidade social estava em uma boa condição, simplesmente porque havia ali umas poucas pessoas em situação muito abastada que elevavam a média de renda. A população mais carente precisa que esses alimentos cheguem até sua mesa", explica o senador no seu relatório.

Alimentação e nutrição

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). De acordo com o Executivo, o objetivo do sistema é assegurar alimentação adequada em todo o país.

Para isso, o Sisan tem políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, com integração entre governo e sociedade civil, e promove o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional brasileira. O Sisan tem gestão intersetorial e participativa, com articulação entre os três níveis de governo e participação da sociedade civil organizada para execução das políticas do sistema. Os 26 estados e o Distrito Federal já aderiram ao Sisan.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Aprovado na Câmara, um dos objetivos da proposta é alcançar o crime organizado - Foto: Polícia Civil Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular
O senador Izalci Lucas é autor do requerimento para a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado celebra o Dia do Administrador nesta terça
A presidente do CFBio, Alcione Azevedo, e o senador Astronauta Marcos Pontes (C), que presidiu a sessão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão ressalta papel da ciência e da biologia para o futuro do país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Sicoob
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
APPATA
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 34 minutos Senado vai examinar projeto que aumenta pena para receptação de celular
Há 34 minutos Segurança alimentar: municípios mais carentes terão mais recursos públicos
Há 35 minutos Estudantes que pagam em dia o Fies querem os mesmos descontos concedidos a inadimplentes em renegociações
Há 35 minutos Comissão aprova política para recuperação da vegetação da caatinga
Há 35 minutos Senado celebra o Dia do Administrador nesta terça
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Meganet
Sala
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Seco
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Sala
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Império
Sicoob
Raffaelli
Seco
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
APPATA
Fitness
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados