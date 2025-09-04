WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Império
Meganet
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Niederle
Sicoob
Folha Popular
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais

Projeto de lei passou pela CCJ da Câmara e deve seguir para o Senado

04/09/2025 18h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria medidas de proteção e segurança para cães e outros animais que auxiliem órgãos de segurança pública e as Forças Armadas em operações de busca, resgate e salvamento.

O Projeto de Lei 1412/24, da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), foi aprovado em caráter conclusivo e seguirá para o Senado, se não houver recurso contrário. A votação na CCJ seguiu o parecer do relator, deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE).

Segundo o projeto, cães e outros animais utilizados nessas operações deverão ser submetidos a treinamento que preze pela segurança e pelo bem-estar em cada etapa da capacitação.

Microchips
O projeto prevê o uso de microchips e sistemas de geolocalização avançados nos animais para facilitar a identificação, o rastreamento e a recuperação rápida em casos de desaparecimento. O microchip e o sistema de geolocalização deverão conter informações essenciais sobre o animal, incluindo saúde, vacinação, histórico de treinamento e órgão a que pertence.

Outros protocolos de segurança visam minimizar riscos durante as missões, com procedimentos de apuração interna sempre que haja incidente grave ou óbito. O projeto exige atendimento veterinário regular, com exames e tratamentos necessários à manutenção de sua aptidão física e bem-estar.

Os animais que se tornem inaptos em razão de idade ou quadro de saúde devem ser aposentados com cuidados adequados pelo restante de suas vidas, assegurando-lhes dignidade na fase pós-serviço.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Perto da COP 30, cresce mobilização da sociedade civil pela destinação de florestas públicas na Amazônia
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.78 km/h

Vento

97%

Umidade

Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Sala
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Império
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Barra do Guarita - RS
Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Últimas notícias
Há 9 minutos Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional
Há 9 minutos Motta afirma que não há definição sobre projeto da anistia
Há 17 minutos Entre o Golpe e a Esperança
Há 21 minutos Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Há 23 minutos Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Seco
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Império
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 24 horas Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Império
Unimed
Sicredi
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Fitness
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados