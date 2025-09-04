WhatsApp

Câmara

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais

Proposta segue em análise na Câmara

04/09/2025 18h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria programa para orientar pescadores e trabalhadores rurais sobre o combate e a prevenção do câncer de pele.

Pelo texto aprovado, o programa será regulamentado e executado pelo Poder Executivo, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele deverá abranger campanhas sobre o uso de protetor solar, o estímulo à realização de exames para detectar o câncer de pele e o debate sobre o controle da doença, entre outros pontos.

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi favorável à aprovação do Projeto de Lei 1264/11 , do deputado Cleber Verde (MDB-MA), na forma do substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade Social e Família .

A relatora fez uma alteração para excluir do parecer um artigo que previa a distribuição gratuita de protetor solar a pescadores e trabalhadores rurais. "Com o ajuste, entendemos que passa a contemplar caráter normativo, não acarretando repercussão imediata direta ou indireta na receita ou na despesa", reforçou a deputada. O texto aprovado, portanto, foi o substitutivo da comissão anterior acrescido da subemenda proposta pela relatora.

Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Municípios
Derrubadas - RS
Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Barra do Guarita - RS
Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
