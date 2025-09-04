Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais

A Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, adquiriu uma semeadora agrícola que será utilizada para apoiar a produção rural no município.

O equipamento foi adquirido com recursos do Termo de Convênio FPE nº 2669/2024, referente à Consulta Popular 2023, repassados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.

A nova semeadora deve auxiliar os produtores locais a otimizar o processo de plantio, contribuindo para maior eficiência e produtividade das lavouras, além de possibilitar redução de custos operacionais.

A aquisição foi realizada por meio de articulação entre o governo municipal e o estadual, atendendo às demandas da comunidade rural expressas na Consulta Popular.

Segundo a Prefeitura, o equipamento faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura local e ao desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas no município.