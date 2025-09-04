WhatsApp

Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais

Agricultura

04/09/2025 20h26
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, adquiriu uma semeadora agrícola que será utilizada para apoiar a produção rural no município.

O equipamento foi adquirido com recursos do Termo de Convênio FPE nº 2669/2024, referente à Consulta Popular 2023, repassados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.
A nova semeadora deve auxiliar os produtores locais a otimizar o processo de plantio, contribuindo para maior eficiência e produtividade das lavouras, além de possibilitar redução de custos operacionais.

A aquisição foi realizada por meio de articulação entre o governo municipal e o estadual, atendendo às demandas da comunidade rural expressas na Consulta Popular.

Segundo a Prefeitura, o equipamento faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura local e ao desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas no município.

VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Centro de Referência Tecnológica para produção de leite da Epagri recebe certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose
Foto: Divulgação Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri promove o protagonismo da mulher rural na Serra Catarinense
Barra do GuaritaBarra do Guarita - RS Barra do Guarita
Ver mais notícias
Municípios
Derrubadas - RS
Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Barra do Guarita - RS
Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Últimas notícias
Há 3 minutos Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional
Há 3 minutos Motta afirma que não há definição sobre projeto da anistia
Há 11 minutos Entre o Golpe e a Esperança
Há 15 minutos Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Há 16 minutos Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
