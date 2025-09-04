Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião

Na manhã de quinta-feira, 4, a Prefeitura Municipal de Derrubadas recebeu a visita de Mara Ritter, supervisora da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos responsável pela região de Santo Ângelo. Participaram da reunião o prefeito Miro Mülbeier, o vice-prefeito Cristiano Carvalho, o secretário da Fazenda, Celso Busatto, e o assessor jurídico John Régis Gemelli dos Santos.

Durante o encontro, foram discutidos os motivos que levaram ao fechamento da agência dos Correios em Derrubadas e as possibilidades de reabertura solicitadas pelo município. De acordo com Mara Ritter, os Correios enfrentam déficit de pessoal em razão do aumento de aposentadorias e pedidos de desligamento, sem previsão de novos funcionários para atender à demanda.

A supervisora explicou ainda que a reabertura da agência de forma independente não é viável no momento. A alternativa apresentada é a formalização de um convênio de cooperação técnica entre o município e os Correios, garantindo espaço físico e servidores municipais para atendimento à população.

A reunião, previamente agendada, foi considerada importante para esclarecer os fatores que levaram ao fechamento da unidade. A decisão, segundo a supervisora, tem caráter nacional e leva em conta também o baixo fluxo financeiro registrado na cidade.

O município informou que irá analisar a proposta de convênio e divulgará, em breve, informações oficiais sobre os próximos passos para o possível restabelecimento dos serviços dos Correios em Derrubadas.