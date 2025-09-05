WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Meganet
Império
Seco
Mercado do povo
Niederle
Mecânica Jaime
Folha Popular
Esportes

Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável

Programa terá quadros especiais sobre treinamento, nutrição e saúde

05/09/2025 08h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© EBC
© EBC

Estreia na TV Brasil neste domingo (7) o Brasil Esporte, um programa semanal para quem curte esportes e busca um estilo de vida saudável. A nova atração do jornalismo esportivo será uma revista eletrônica descontraída, com espaço para reportagens, entrevistas, debates sobre jogos de futebol e quadros especiais sobre treinamento, nutrição e saúde. Outros destaques serão o esporte paralímpico, que será abordado durante todo o ano, e os esportes eletrônicos. O Brasil Esporte vai ao ar às 20h30 e terá uma hora de duração.

“O programa vai mostrar atletas e competições de alto rendimento, e também vai estimular a pessoa que está em casa a fazer atividade física, praticar esporte. Quem movimenta o corpo vive mais. A nossa missão é torcer pelos atletas e promover a cultura do exercício físico", pontuou Paulo Roberto Garritano, gerente de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante o Brasil Esporte, o público poderá conferir dicas sobre como incorporar a atividade física e funcional na rotina diária. O programa também terá entrevistas com atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com modalidades esportivas.

“Estamos acostumados a ver o produto final do esporte, com foco no resultado do atleta, mas nos esquecemos que há médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, jornalistas, historiadores. Todos com influência direta no esporte. E além do atleta de alto rendimento, o esporte é o caminho para a educação, formação de profissionais. O esporte merece ser discutido com a dimensão que ele representa no nosso país, e é a partir disso que vamos nos debruçar aos domingos”, adiantou Maurício Costa, que revezará a apresentação do programa com Marília Arrigoni.

Edição de estreia no domingo (7)

O primeiro Brasil Esporte incluirá três quadros especiais. "Que treta é essa" será um deles, com um debate bem humorado sobre os principais assuntos da semana. Já o "Bola Laranja" abordará as novidades do basquete no Brasil e no mundo, com o repórter Igor Santos. O terceiro quadro será o "Eficientes" que mostrara o dia a dia do esporte paralímpico no país com o repórter Lincoln Chaves.

O programa de estreia vai abordar o aumento alarmante do excesso de peso ou obesidade entre crianças entre cinco e nove anos no país. Atualmente, 14,2% das crianças brasileiras com menos de cinco anos de idade – três em cada 10 - têm excesso de peso ou obesidade, quase o triplo da média global (5,6%). Entre os adolescentes a taxa é ainda mais gritante: 33% estão com excesso de peso, o equivalente a um terço dos adolescentes brasileiros, quando a média mundial é de 18,2%. Os dados constam do levantamento de 2023 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde.

Os índices crescentes de sobrepeso no Brasil e no mundo preocupam os profissionais de saúde, já que a obesidade infantil está relacionada com o risco aumentado de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e outras doenças crônicas na vida adulta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) projeta para 2035 um total de 75 milhões de crianças com obesidade em todo o mundo.

O tema será debatido ao vivo no Brasil Esporte com a endocrinologista Ana Carolina Nader, especializada em obesidade infantil, e o mestre em artes marciais Felipe Tropeço.

"O programa vai além das competições e resultados, será um programa com um abordagem muito maior. Sempre girando ao redor do esporte vamos falar de saúde, estimulo à atividade física, lançamentos de filmes e livros. É função da comunicação pública expandir esse conhecimento. O mundo esportivo é gigante", concluiu Cidinha Matos, diretora de jornalismo da EBC.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Projeto do CRAS estimula esporte e fortalece vínculos comunitários
Na final feminina, o Vila Farrapos, de Porto Alegre, venceu o campeonato pela primeira vez e de maneira invicta -Foto: Ascom SEL e Cufa-RS Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões
Foto: Divulgação Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.31 km/h

Vento

95%

Umidade

Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Sala
Unimed
Raffaelli
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas promove “Caminhada pela Vida” no Setembro Amarelo
Barra do Guarita - RS
Gelci Luis Paschoali assume presidência da Câmara Municipal
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 22 minutos Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Há 22 minutos Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Há 22 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira
Há 57 minutos Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025
Há 57 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova selo para identificar empresa que valoriza trabalhador com autismo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Império
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Seco
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Sala
Meganet
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados