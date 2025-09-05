WhatsApp

Barra do Guarita

Gelci Luis Paschoali assume presidência da Câmara Municipal

Legislativo

05/09/2025 09h24
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos

A  Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Guarita realizou no dia 11 de agosto a eleição da nova Mesa Diretora para o ano de 2026. A escolha ocorreu de forma unânime entre os parlamentares, reforçando o espírito de união e compromisso com os trabalhos legislativos do município, que atualmente conta com aproximadamente 3.231 habitantes e 2.708 eleitores.

A composição da Mesa Diretora ficou definida da seguinte maneira:
 • Presidente: Vereador Gelci Luis Paschoali
 • Vice-Presidente: Vereador Anibaldo Brietzke
 • Primeira Secretária: Vereadora Ângela Verenice da Luz
 • Segundo Secretário: Vereador Jair Siqueira

Em nome da nova Mesa Diretora, o presidente eleito para 2026, Gelci Luis Paschoali, agradeceu a confiança depositada pelos colegas vereadores e destacou a importância da união para o fortalecimento do Legislativo Municipal: “Agradeço imensamente o apoio e a confiança de cada colega. Nosso compromisso é trabalhar com responsabilidade e dedicação em prol da nossa comunidade, buscando sempre o diálogo e a transparência nas ações da Câmara”, afirmou.

Natural de Tenente Portela, Gelci Luis Paschoali iniciou em janeiro de 2025 seu quinto mandato como vereador, em trajetórias não consecutivas, atuando em Barra do Guarita nos seguintes períodos: 2004 (assumindo a presidência da Câmara em 2006), 2008 (presidência em 2010), 2012 e 2016.

O município de Barra do Guarita foi emancipado em 20 de março de 1992 e oficialmente instalado em 1º de janeiro de 1993, conquistando autonomia política e administrativa.

A eleição da nova Mesa Diretora reafirma o compromisso dos parlamentares com a população, fortalecendo os princípios de transparência, diálogo e eficiência nos trabalhos legislativos de Barra do Guarita.

