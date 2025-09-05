WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sicoob
Folha Popular
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Niederle
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Educação

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos passam a receber bolsa do Programa Todo Jovem na Escola

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual já começaram a ser contemplados pelo Programa Todo Jovem na Escola (TJE). No d...

05/09/2025 11h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Estadual já começaram a ser contemplados pelo Programa Todo Jovem na Escola (TJE). No dia 20 de agosto, foi paga a primeira parcela da Bolsa Auxílio Material Escolar, beneficiando 5.104 alunos da modalidade.

Com a ampliação definida pelo Decreto nº 58.327/2025, a EJA passou a integrar oficialmente o programa, garantindo o acesso aos estudantes do ensino médio que têm até 29 anos.

Educação é prioridade da gestão de Eduardo Leite

Segundo o coordenador do Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), Guilherme Simionato, o objetivo da inclusão da EJA no programa é duplo. “Primeiro, facilitar a conclusão de estudantes que apresentam alta distorção idade-série e encontram dificuldades para finalizar o ensino médio regular, o que pode ser resolvido com a transferência para a EJA sem prejuízo do benefício. Segundo, atrair a população de até 29 anos que não está na escola e ainda não concluiu o ensino médio, promovendo sua formação e ampliando as oportunidades de inserção em ocupações de maior valor agregado no mercado de trabalho”, explicou.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Assim, o governo do Estado reforça o compromisso de promover equidade e inclusão educacional.

Como funciona o benefício para a EJA

Os estudantes da EJA recebem todas as modalidades de bolsas do programa, exceto o Prêmio Engajamento, já que a modalidade não participa das avaliações do SAERS. Isso significa que, além do auxílio material escolar (que tem pagamento único), eles também têm direito à bolsa mensal de R$150, paga todo dia 20 via Cartão Cidadão, desde que cumpram a exigência de 75% de frequência no mês anterior.

Outro benefício é a Poupança Aprovação, no valor de R$300 por semestre concluído. No caso da EJA, o estudante não pode realizar saques parciais ao final das etapas (o valor só pode ser retirado integralmente ao concluir todo o percurso).

Os alunos da EJATEC, modalidade que integra a EJA com cursos de qualificação profissional, também recebem o auxílio, sem diferença no valor ou na forma de pagamento. Vale destacar ainda que o benefício é exclusivo para o ensino médio.

Impacto esperado

Atualmente, a rede estadual atende milhares de jovens e adultos em turmas da EJA. Segundo dados da Cebe (agosto de 2025), 62% dos alunos estão inseridos no mercado de trabalho e muitos conciliam estudo, emprego e responsabilidades familiares. Dessa forma, para esse público, a chegada da bolsa representa um incentivo essencial para permanecer na escola e concluir o ensino médio.

Texto: Mariana Gomes/ Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025
© José Cruz/Agência Brasil Inep disponibiliza cadernos de provas do Enade Licenciaturas de 2024
Apresentação foi conduzida pelo subsecretário Marcelo Jerônimo e pela diretora Salete Albuquerque -Foto: Divulgação Seduc Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.31 km/h

Vento

95%

Umidade

Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas promove “Caminhada pela Vida” no Setembro Amarelo
Barra do Guarita - RS
Gelci Luis Paschoali assume presidência da Câmara Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Império
Últimas notícias
Há 23 minutos Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Há 23 minutos Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Há 23 minutos CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira
Há 58 minutos Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025
Há 58 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova selo para identificar empresa que valoriza trabalhador com autismo
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Unimed
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Império
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Império
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados