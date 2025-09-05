WhatsApp

Comissão aprova inclusão do empreendedorismo entre as diretrizes curriculares

Texto deve ser agora analisado pelos senadores

05/09/2025 11h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui o empreendedorismo entre as diretrizes curriculares da educação básica.

A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , que já prevê a orientação para o trabalho como diretriz de conteúdo curricular.

Foi aprovada versão (substitutivo) da Comissão de Educação para o Projeto de Lei 238/07 , do Senado. O relator na CCJ foi o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), que analisou a proposta do ponto de vista constitucional, jurídico e de técnica legislativa.

Próximos passos
O projeto deverá retornar para revisão dos senadores, porque foi alterado pela Câmara. O texto original incluía o empreendedorismo como matéria extracurricular nos ensinos médio e profissionalizante.

Os deputados, no entanto, observaram que não compete ao Poder Legislativo tratar da inclusão de disciplinas nos currículos escolares.

Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas promove “Caminhada pela Vida” no Setembro Amarelo
Barra do Guarita - RS
Gelci Luis Paschoali assume presidência da Câmara Municipal
