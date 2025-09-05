WhatsApp

Relator defende proposta que garante descontos a estudantes adimplentes no Fies; ouça a entrevista

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analisa um projeto que concede desconto a estudantes que pagam o Fundo de Financiamento Estudantil (...

05/09/2025 11h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados analisa um projeto que concede desconto a estudantes que pagam o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em dia. É o Projeto de Lei 1306/24 , da deputada Dayany Bittencourt (União-CE).

Em entrevista à Rádio Câmara , o relator da proposta, deputado Pastor Gil (PL-MA), explicou que a ideia é estender aos alunos adimplentes os mesmos descontos oferecidos a quem estava com o pagamento atrasado.

Situação atual
A Lei 14.375/22 concedeu descontos de 77% a 99% para contratos em atraso até o fim de 2021. A medida foi repetida pela Lei 14.719/23 para dívidas vencidas até junho de 2023. Para quem manteve os pagamentos em dia, a legislação previu apenas 12% de abatimento.

“A proposta apenas corrige uma assimetria, reconhece quem paga em dia, sem revogar as regras de renegociação para inadimplentes", afirma Pastor Gil.

Segundo o parlamentar, a proposta deve ser votada pela Comissão de Educação nas próximas semanas.

Debate na Câmara
Nesta quarta-feira (3), a Comissão de Educação ouviu representantes do governo e dos estudantes sobre o projeto.

O representante da Comissão Nacional dos Adimplentes do Fies afirmou que isso estimulou a inadimplência. Já o representante de gestão de fundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disse que os descontos foram medidas pontuais.

Nenhumcomentário
