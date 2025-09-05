WhatsApp

Educação

Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu as inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 , que neste ano será realizado d...

05/09/2025 11h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu as inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 , que neste ano será realizado durante a Expo Favela RS. A iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado e desafia as equipes a criarem soluções voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelas escolas entre esta sexta-feira (5/9) e 1º de outubro de 2025, por meio do envio dos projetos das equipes participantes.

Cada escola poderá inscrever até cinco projetos. Podem participar estudantes do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais localizadas nos territórios do Programa RS Comunidades, acompanhados por um professor ou servidor da instituição.

Soluções tecnológicas inovadoras

Os projetos devem ser baseados em soluções tecnológicas inovadoras, que podem assumir diferentes formatos, como aplicativos, sistemas, processos ou serviços otimizados pela tecnologia. Cada proposta precisa estar conectada a pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, abordando temas como educação de qualidade, redução das desigualdades, saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Além disso, as ideias serão avaliadas a partir de critérios como inovação, viabilidade, impacto social e clareza da apresentação.

Final na Expo Favela RS

Após o período de seleção, os cinco projetos finalistas serão anunciados em 7 de outubro. Esses grupos seguirão para a etapa final, que ocorre de 5 a 8 de novembro, com atividades presenciais nos espaços da Expo Favela e apresentações finais no palco durante a programação do evento. A equipe vencedora será escolhida por uma banca de especialistas em inovação e tecnologia.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

