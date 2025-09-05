WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Seco
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Niederle
Tarzan
Império
Sicredi
Folha Popular
Rádio Municipal
Educação

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Entrega de documentos pode ser virtual ou presencial

05/09/2025 13h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para os estudantes pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025, para comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, termina nesta sexta-feira (5).

Para validar a bolsa do Prouni, os candidatos devem entregar a documentação completa à instituição de ensino superior privada para a qual foram selecionados virtualmente – na página da entidade na internet –, ou presencialmente, dependendo das regras da faculdade.

A lista de espera do programa federal está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na aba do Prouni.

A lista de espera do Prouni 2025/2 é voltada aos inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares do programa ou que foram reprovados por não formação de turma na faculdade escolhida.

O programa federal oferece bolsas de estudo parciais (50% do valor da mensalidade) e integrais (100%) em instituições privadas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Documentação

Entre os documentos que precisam ser entregues pelo estudante estão os de identificação com foto e CPF e dos membros do grupo familiar; comprovantes recentes de renda que atestem a renda bruta mensal de todos os membros da família; comprovante de residência em nome do estudante ou de um dos membros da família; certificado de conclusão do ensino médio que atenda aos requisitos do ProUni, como ter feito o ensino médio em escola pública.

Para quem estudou em escola particular como bolsista é necessária uma declaração da escola que comprove a condição.

Obrigações da faculdade

A faculdade particular deverá emitir formulário de comprovação de entrega da documentação, no momento em que a recebe.

Até 12 de setembro, as instituições de ensino participantes deverão anunciar se o candidato teve o registro reprovado ou aprovado. Neste último caso, deverá emitir o termo de concessão de bolsa.

De acordo com o edital, as entidades de ensino superior particulares que optarem por efetuar processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre essa exigência.

É proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.

Para esta edição, o ProUni oferece mais de 211 mil bolsas – 118 mil integrais e 93 mil parciais. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior.

Prouni 20 anos

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004, o Programa Universidade para Todos tem como público-alvo os estudantes sem diploma de nível superior.

Em 20 anos, o governo federal contabiliza mais de 3,5 milhões de estudantes beneficiados. Desses, 2,5 milhões estudaram gratuitamente. Os demais custearam 50% do valor da mensalidade.

Atualmente, o programa beneficia 632.503 estudantes, matriculados em 1.851 instituições privadas de ensino superior no Brasil, sendo 533.790 integral.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Iniciativa conecta os estudantes da Rede Estadual ao ecossistema de inovação e tecnologia do Estado -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc Secretaria da Educação lança o Desafio HackaTchê 2025
- Estudantes da Educação de Jovens e Adultos passam a receber bolsa do Programa Todo Jovem na Escola
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Mercado Balestrin
Unimed
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Seco
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Ipiranga
Império
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Seco
Unimed
Últimas notícias
Há 13 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 13 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 13 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 13 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 13 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Fitness
Unimed
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados