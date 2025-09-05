WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sicoob
Sala
Fitness
Folha Popular
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Seco
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Niederle
Câmara

Comissão aprova acúmulo de gratificação com cargo comissionado para segurança do Judiciário

O projeto segue para o Senado, a menos que haja pedido para que seja votação pelo Plenário da Câmara.

05/09/2025 13h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite o acúmulo da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) com funções comissionadas ou cargos em comissão. A medida também define as denominações de inspetor e agente de polícia judicial para os ocupantes dos cargos de segurança do Poder Judiciário.

O projeto seguirá para o Senado, a menos que haja pedido para que seja analisado também pelo Plenário da Câmara.

Hoje a Lei 11.416/06 proíbe o acúmulo da GAS, que é paga a servidores da área de segurança institucional que atuam na proteção de magistrados, servidores e instalações do Judiciário.

O objetivo da proposta é corrigir desvios e recompor os quadros da área de segurança, afetados pela saída de servidores em busca de funções de maior remuneração em outras áreas da estrutura dos tribunais.

A CCJ aprovou um substitutivo acatado anteriormente pela Comissão de Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei 2447/22 , proposto pelo Supremo Tribunal Federal. O relator na CCJ foi o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que analisou os aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa do texto.

Alterações
 O substitutivo mantém os objetivos originais do projeto e adiciona alguns elementos:

  • autorização para que a GAS seja acumulada com função comissionada, desde que o servidor exerça atribuições de segurança institucional e esteja lotado em unidades de segurança do Poder Judiciário;
  • inclusão da polícia institucional como área de apoio especializado nas carreiras dos servidores do Judiciário;
  • autorização para uso de arma particular ou fornecida pela instituição, para inspetores e agentes com porte institucional e que cumpram os requisitos legais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de familiar com incapacidade em plano de saúde
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova padrão de qualidade para produtos com alho triturado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Império
Fitness
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 13 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 13 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 13 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 13 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 13 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Meganet
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Império
Unimed
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Tarzan
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Seco
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Sala
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados