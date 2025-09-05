Com investimento de R$ 12 milhões, Cooperativa A1 amplia estrutura de grãos em Vista Gaúcha

O centro de recebimento e armazenagem de grãos da Cooperativa A1, em Vista Gaúcha, passa por uma importante ampliação e deve estar pronto para operar já na próxima safra de milho. A obra contempla a construção de um silo de 100 mil sacos, outro com a mesma capacidade em andamento, além de dois novos silos de 16 mil sacos cada. Também está em execução a ampliação do tombador da moega, permitindo a descarga de carretas diretamente no armazém.

Segundo o gerente da cooperativa, Valmir Biesdorf, a estrutura vai garantir maior agilidade na recepção de grãos e reduzir filas de caminhões, comuns nos períodos de maior movimento. Com a conclusão das obras, a unidade terá capacidade total de 350 mil sacos de estocagem, além de quatro silos pulmão que permitem o armazenamento temporário e dão suporte ao processo de secagem, garantindo mais eficiência no fluxo de recebimento.

O investimento da Cooperativa A1 em Vista Gaúcha chega a aproximadamente R$ 12 milhões e integra um pacote maior de melhorias que ultrapassa R$ 30 milhões em toda a região de atuação. Para o município, a ampliação consolida a presença da A1 como uma das principais empresas locais, maior geradora de ICMS e empregos, além de parceira no desenvolvimento do setor agropecuário.

Biesdorf lembra que, somente em agosto, a unidade de Vista Gaúcha faturou mais de R$ 6 milhões em suas atividades comerciais, somando a loja agropecuária e o supermercado, o que demonstra a relevância da cooperativa também para a economia urbana.

Mesmo em obras, a estrutura está preparada para receber a produção de trigo a partir de outubro, ainda com o tombador atual. A expectativa é que a nova moega esteja concluída até o final de setembro, para atender plenamente a safra de milho 2025/2026. Com a ampliação, a A1 projeta um recebimento superior ao do último ano, quando a colheita recorde de milho gerou filas de caminhões à beira da rodovia.