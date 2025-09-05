Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo

O tradicional Desfile Cívico da Pátria, que estava previsto para este sábado em Vista Gaúcha, foi cancelado em razão das condições climáticas.

De acordo com a organização, a decisão foi tomada para garantir a segurança dos participantes e do público.

O evento reuniria escolas municipais e estaduais, alunos da APAE, integrantes do grupo da terceira idade Reviver, do programa Primeira Infância Melhor (PIM), do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, além do CTG Querência Gaúcha, representado por sua invernada artística e associados.

Com informações da Radio A Verdade