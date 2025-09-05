WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Niederle
Império
Folha Popular
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Câmara

Comissão aprova atendimento prioritário para quem se autoagride

Prioridade será estendida para famílias enlutadas; a Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

05/09/2025 14h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que busca agilizar o atendimento de pessoas que se automutilaram ou tentaram suicídio, além de oferecer apoio rápido aos familiares das vítimas de suicídio.

Pelo texto, após a notificação de um caso de autoagressão, a pessoa deverá ser encaminhada, de forma prioritária, para consulta na rede pública de saúde mental. A mesma regra valerá para os familiares que perderam alguém por suicídio, que terão acesso prioritário ao atendimento para lidar com o luto.

Parecer favorável
A comissão aprovou o parecer da relatora, deputada Ana Paula Lima (PT-SC), favorável ao Projeto de Lei 3033/24 , da ex-deputada Professora Goreth (AP). Segundo a parlamentar, a medida busca responder ao aumento de casos de sofrimento psíquico, sobretudo entre crianças, adolescentes e jovens adultos.

“Mecanismos que garantam atendimento ágil são um passo importante na estruturação de ações mais eficazes e humanizadas para evitar reincidências”, afirmou Ana Paula Lima. “A inclusão dos familiares enlutados permitiria um suporte importante no processo de luto, prevenindo impactos psíquicos duradouros.”

Política nacional
 A proposta altera a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio , que hoje não prevê prioridade de atendimento em casos de automutilação.

A falta de agendamento prioritário poderá ser considerada descumprimento das normas de saúde. O uso do serviço público, no entanto, não será obrigatório, e a pessoa poderá optar pela rede privada.

Ajustes no texto
 A relatora retirou do projeto o prazo de sete dias para marcação da primeira consulta de acolhimento.

“O prazo estabelecido poderia se mostrar inviável em grande parte das regiões brasileiras, devido à dificuldade de acesso e à estrutura de atendimento psicossocial limitada”, explicou a deputada.

Próximos passos
 O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de familiar com incapacidade em plano de saúde
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova padrão de qualidade para produtos com alho triturado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Unimed
Meganet
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 15 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 15 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 15 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 15 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 15 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Sicoob
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Império
Fitness
Tarzan
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Império
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados