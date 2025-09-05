WhatsApp

Senado Federal

CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva

Projeto de lei que diminui a perda mínima de safra para que o agricultor familiar possa ter acesso ao Benefício Garantia-Safra está na pauta da reu...

05/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Agricultores familiares terão direito a ajuda mesmo com perdas menores de safra - Foto: Arison Jardim/Secom-AC
Agricultores familiares terão direito a ajuda mesmo com perdas menores de safra - Foto: Arison Jardim/Secom-AC

Projeto de lei que diminui a perda mínima de safra para que o agricultor familiar possa ter acesso ao Benefício Garantia-Safra está na pauta da reunião dequarta-feira (10) daComissão de Agricultura (CRA), a partir das 14h. Se aprovado, o PL 1.282/2024 , do deputado federal Carlos Veras (PT-PE), seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Hoje o agricultor pode fazer uso do benefício se perder 50% da sua safra. O projeto reduz esse piso para 40%. A perda se refere à produção de culturas — como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão — que venha a ser comprometida por estiagem ou excesso de chuvas. O benefício é oferecido pelo Fundo Garantia-Safra, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, segundo a proposta, poderá incluir outras culturas no programa.

A relatora na CRA, senadora Augusta Brito (PT-CE), é favorável ao projeto.

"Entendemos que as medidas propostas pelo projeto podem melhorar as condições atuais do Garantia-Safra, mantendo o objetivo central de assegurar renda mínima para a manutenção da agricultura familiar nos municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra em razão de estiagem ou excesso hídrico", aponta a senadora no relatório.

O projeto é o único item na pauta da CRA. A deliberação terá início logo depois da audiência pública sobre a criação de uma área de proteção ambiental no Rio Tocatins.

