WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Folha Popular
Império
Sala
Sicoob
Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Senado Federal

CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) tem reunião agendada para a terça-feira (9), às 10h, com 11 itens pautados. Entre eles, o projeto que asseg...

05/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Fernando Dueire é relator do projeto do senador Alessandro Vieira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Fernando Dueire é relator do projeto do senador Alessandro Vieira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) tem reunião agendada para a terça-feira (9), às 10h, com 11 itens pautados. Entre eles, o projeto que assegura assistência aos municípios que comprovem não ter meios para elaborar ou manter atualizado seu plano diretor.

O PL 3.020/2024 , do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), recebeu voto favorável do relator, senador Fernando Dueire (MDB-PE). Depois da CAE, o projeto será analisado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).

O plano diretor municipal é destinado à definição de regras para o crescimento ordenado da região, sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Além disso, o Estatuto da Cidade exige sua elaboração em municípios que integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, bem como naqueles localizados em áreas de especial interesse turístico, entre outros casos.

De acordo com o texto, a União prestará assistência técnica e financeira aos municípios, conforme sua disponibilidade orçamentária e financeira. As cidades só receberão recursos federais para o desenvolvimento urbano se o plano diretor estiver atualizado, exceto nos casos em que os recursos forem destinados à elaboração ou revisão do plano.

Para o relator, a proposta garante equidade federativa, pois reconhece a limitação de diversos municípios, especialmente aqueles de menor porte populacional e estruturas administrativas reduzidas. Segundo ele, dados do Ministério das Cidades revelam que muitos municípios ainda não elaboraram e outros não atualizam seus planos, prejudicando a organização e o desenvolvimento sustentável.

Pessoa idosa

Também deve ser votado o projeto de lei que dá aos idosos direito a isenção ou desconto no preço de passagens para viagens interestaduais feitas em qualquer categoria de veículo de transporte de passageiros. O autor do PL 2.311/2019 é o senador Zequinha Marinho (PSC-PA). O relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES), votou favoravelmente à iniciativa, que seguirá direto para a Câmara em caso de aprovação.

Atualmente os idosos têm direito a passagens gratuitas ou descontos apenas nos veículos do tipo básico, com ou sem banheiros. Se não houver passagens disponíveis ou se não forem feitas viagens nesse tipo de veículo, os idosos têm que esperar até que elas sejam oferecidas pelas empresas.

Saúde do trabalhador

Outro projeto ( PL 3.079/2024) pautado cria o Programa de Medicamentos do Trabalhador, com remédios tanto para o empregado quanto para seus dependentes. A proposta autoriza a empresa que fizer parte do programa a custear quaisquer medicamentos que estiverem cobertos pelo programa, em um regime de coparticipação.

De iniciativa do senador Weverton (PDT-MA), o projeto propõe desconto no Imposto de Renda às empresas que adotarem o programa, além de explicitar que o empregado, seu cônjuge ou companheiro e seus filhos menores de 18 anos também terão direito aos medicamentos. Nelsinho Trad (PSD-MS) é o relator. Após a CAE, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Agricultores familiares terão direito a ajuda mesmo com perdas menores de safra - Foto: Arison Jardim/Secom-AC CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
A iniciativa para o debate partiu do presidente da CRA, senador Zequinha Marinho - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão de Agricultura vai debater impacto de novas APAs no Pará
Um dos projetos em análise busca alavancar pesquisa, produção e distribuição de vacina e remédios contra câncer - Foto: Rodrigo Nunes/MS Combate ao câncer, vacinas e segurança alimentar estão na pauta da CAS na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Unimed
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 15 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 15 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 15 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 15 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 15 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Império
Sala
Tarzan
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Império
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Sicoob
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Seco
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados