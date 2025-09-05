WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Folha Popular
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Império
Lazzaretti
Meganet
Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios

A proposta segue para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

05/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prorroga por dois anos o prazo para as Associações de Representação de Municípios se adaptarem à Lei 14.341/22 , que regulamentou suas atividades.

A proposta segue para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário.

Pela lei em vigor, o prazo de adaptação terminou em maio de 2024. O PL 1727/24 , da deputada Silvia Cristina (PP-RO), estende esse prazo até maio de 2026. A CCJ aprovou a proposta conforme parecer do relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP).

As Associações de Representação de Municípios são pessoas jurídicas de direito privado que podem desenvolver projetos relacionados a questões de competência municipal, como educação, esporte e cultura.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova inclusão de familiar com incapacidade em plano de saúde
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova padrão de qualidade para produtos com alho triturado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova atendimento prioritário para quem se autoagride
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Sala
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Últimas notícias
Há 15 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 15 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 15 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 15 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 15 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Fitness
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Sala
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados