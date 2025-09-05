Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela

A 4ª edição da feira Negócios Daqui já tem data confirmada: será realizada de 21 a 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial, em Tenente Portela. O evento terá entrada gratuita e contará com a participação de empresas locais, agroindústrias, praça de alimentação, shows e atrações culturais, oferecendo lazer e oportunidades para a comunidade.

Exclusiva para negócios do município, a feira não terá custos para os expositores. O objetivo é valorizar a produção e o comércio portelense, além de contribuir para o fortalecimento da economia local.

Os preparativos foram discutidos nesta sexta-feira, 5, em reunião no gabinete municipal, com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, equipe técnica da Cultura e representantes da ACISA e da Emater/RS-Ascar.

Na próxima semana será aberto o período de cadastramento para empresas interessadas em expor seus produtos e serviços.