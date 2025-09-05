WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Sala
Meganet
Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Império
Unimed
Folha Popular
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tenente Portela

Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela

Comércio

05/09/2025 16h25
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A 4ª edição da feira Negócios Daqui já tem data confirmada: será realizada de 21 a 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial, em Tenente Portela. O evento terá entrada gratuita e contará com a participação de empresas locais, agroindústrias, praça de alimentação, shows e atrações culturais, oferecendo lazer e oportunidades para a comunidade.

Exclusiva para negócios do município, a feira não terá custos para os expositores. O objetivo é valorizar a produção e o comércio portelense, além de contribuir para o fortalecimento da economia local.

Os preparativos foram discutidos nesta sexta-feira, 5, em reunião no gabinete municipal, com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, equipe técnica da Cultura e representantes da ACISA e da Emater/RS-Ascar.

Na próxima semana será aberto o período de cadastramento para empresas interessadas em expor seus produtos e serviços.

  • Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
  • Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
© Fernando Frazão/Agência Brasil Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Imagem: Divulgação Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.17 km/h

Vento

82%

Umidade

Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Império
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Império
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Sicredi
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 18 minutos Comissão aprova utilidade pública de barragens para irrigação
Há 18 minutos Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Há 18 minutos Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Há 52 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de veículo com tração animal
Há 52 minutos Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Unimed
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 1 dia Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Império
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Sala
Meganet
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Império
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados